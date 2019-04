'Manager Magazin': Fielmann bereitet Internet-Vertrieb vor

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern Fielmann will einem Pressebericht zufolge seine Produkte künftig auch außerhalb der eigenen Läden verkaufen.



Firmenchef Marc Fielmann bereite den Einstieg ins Internetgeschäft vor, berichtete das "Manager Magazin" am Freitag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Allerdings solle dieser nicht vor 2020 erfolgen. Der Konzern war am Feiertag für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Zu den Eckpunkten seiner neuen Strategie "Vision 2025", die er auf der Hauptversammlung im Juli den Aktionären präsentieren möchte, gehöre außer der Digitalisierung auch die Internationalisierung, hieß es in dem Bericht weiter. Fielmann junior ist seit 2018 Vorstandsvorsitzender, der wichtige Kernbereich der Strategie lag aber noch bei seinem Vater Günther. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass im Laufe des Geschäftsjahres Marc Fielmann die Führung komplett übernehmen wird.

Im Ausland will Fielmann junior dem Bericht zufolge in Italien und Osteuropa, insbesondere Polen, weiter investieren. Zudem werde eine Expansion nach Spanien oder Frankreich diskutiert./he