Das Management von Netflix bremst die Wachstumsschätzungen

Die Erwartungen an den Finanzbericht von Netflix (WKN: 552484) für das erste Quartal waren hoch. Es stellte sich heraus, dass selbst die optimistischsten Prognosen zu zurückhaltend waren und das Unternehmen seinen vorherigen Abonnentenzuwachs mit großem Abstand übertroffen hat. Die globale Pandemie und die damit einhergehenden Bleiben-Sie-zu-Hause-Verordnungen sorgen dafür, dass viele Verbraucher mehr Zeit zu Hause verbringen und sich mit Netflix die Zeit vertreiben.

Der Streaming-Gigant gewann weltweit satte 15,77 Millionen neue zahlende Abonnenten hinzu, ein Anstieg von 23 % im Vergleich zum Vorjahr, sodass die weltweite Gesamtzahl nun 182,86 Millionen erreicht hat. Sogar das Wachstum der inländischen Abonnenten, das weitgehend stagnierte, kam in Schwung und brachte 2,3 Millionen Kunden hinzu, was einem Zuwachs von 23 % entspricht.

Diese Zahlen, so beeindruckend sie auch sind, hatten zur Folge, dass das Management von Netflix zurückruderte und versuchte, den Enthusiasmus der Investoren zu zügeln, was darauf hindeutet, dass der rasche Zugewinn an Abonnenten seinen Preis haben könnte.

Ein bisschen Perspektive

Bereits im Januar legte Netflix seine Wachstumsprognose für das erste Quartal vor. Es ist erwähnenswert, dass das Unternehmen in Bezug auf seine Prognosen eine ziemlich eindrucksvolle Erfolgsbilanz vorzuweisen hat, in elf der letzten 16 Quartale wurden die Schätzungen übertroffen. Netflix hatte Schwierigkeiten mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal, die es in drei der letzten vier Jahre verfehlt hat.

Netflix prognostizierte für das erste Quartal weltweit Streaming-Abonnenten von 174 Millionen, ein Anstieg von etwa 17 % im Jahresvergleich, sodass der tatsächliche Zuwachs um 23 % auf fast 183 Millionen etwas schockierend war – mit mehr als dem Doppelten der erwarteten 7 Millionen Kundenzugänge.

Das Management von Netflix gab zu bedenken, dass das Wachstum von irgendwoher kommen müsse, und beharrt darauf, dass es wahrscheinlich von später im Jahr vorgezogen worden sei, was zu einem langsameren Wachstum in der Zukunft führen werde.

Die Zügel lockern

Michael Morris, Analyst bei Guggenheim Securities, moderierte die Videokonferenz von Netflix, um die Ergebnisse zu diskutieren, und fragte CEO Reed Hastings nach „Schlüsselindikatoren … während Sie versuchen, das Geschäft für die Zukunft zu planen“.

Mit Blick auf die Zukunft sagte Hastings, dass das Unternehmen, wie jedes andere auch, angesichts dieser außergewöhnlichen Gesundheitskrise mit einer großen Unsicherheit zu kämpfen habe. Zu den zukünftigen Abonnentenschätzungen sagte er:

„Wir haben im März einen Anstieg des Abonnentenwachstums verzeichnet. Das ist im Wesentlichen ein Vorzieheffekt für den Rest des Jahres. Daher gehen wir davon aus, dass die Abonnentenzahlen im dritten und vierten Quartal im Vergleich zu den Vorjahren geringer ausfallen werden. Aber wir verwenden die Begriffe der Vermutungen und Spekulationen nicht leichtfertig … Wird die Internetunterhaltung in den nächsten fünf Jahren immer wichtiger werden? Daran hat sich nichts geändert.“

CFO Spencer Neumann schloss sich der von Hastings geäußerten Unsicherheit an. Auf die Frage nach den wirtschaftlichen Auswirkungen der globalen Pandemie bezog er sich auf frühere Abschwünge als Leitfaden (meine Hervorhebungen):

„[In] früheren Rezessionen neigten die Menschen dazu, mehr Zeit zu Hause und mit der Heimunterhaltung zu verbringen. Das ist der Grund, warum sie in diesen Zeiten mehr auf ihr Budget achten, wodurch das Pay-TV über Jahrzehnte hinweg auf diese Weise widerstandsfähiger und ein wenig antizyklisch war. Und selbst Netflix war in der jüngsten Geschichte belastbarer. Aber diese Situation ist ganz anders. Wir haben so etwas noch nicht erlebt. Deshalb ist es so schwer zu sagen.“

Die aktuelle Prognose

Für das kommende zweite Quartal (das Anfang April begann) rechnet Netflix mit 7,5 Millionen neuen Abonnenten weltweit – weniger als die Hälfte der Gesamtzahl im ersten Quartal –, ein Anstieg von etwa 26 % im Jahresvergleich, womit die Gesamtzahl auf mehr als 190 Millionen Kunden weltweit anstieg.

In seinem Aktionärsbrief wies der Gigant schnell darauf hin, dass „Fortschritte im Kampf gegen das Virus es den Regierungen ermöglichen werden, den Coronahausarrest bald aufzuheben. Während dies geschieht, erwarten wir einen Rückgang der Zuschauerzahlen und des Wachstums … Die tatsächlichen Zahlen für das zweite Quartal könnten weit unter oder weit über [unseren Schätzungen] liegen, was von vielen Faktoren abhängt, unter anderem davon, wann die Menschen in verschiedenen Ländern wieder in ihr soziales Leben zurückkehren können und wie viele Menschen nach dem Lockdown eine Fernsehpause einlegen.“

Alles in allem scheint dies eine warnende Botschaft an die Netflix-Investoren zu sein – während die Abonnentengewinne zweifellos beeindruckend sind, wird das zukünftige Wachstum sicherlich nicht auf diesem hohen Niveau bleiben.

