Managed Server-Spezialist webstyle wird Schwesterunternehmen der METANET AG

Zürich (ots) -Die webstyle GmbH bündelt ihre Kräfte am Schweizer Markt mit der METANET AG. Die METANET-Mutter dogado hat alle Anteile am Burgdorfer Unternehmen erworben. METANET und Webstyle werden in der Zukunft eng zusammenarbeiten. Damit erweitert der Zürcher Hoster sein Angebot um Cloud Solutions und unterstreicht seine grossen Ambitionen im Schweizer Markt.Mit dem Zusammenschluss eröffnen die Unternehmen ihren Kunden beider Seiten Zugang zu einem deutlich erweiterten Produktangebot. Die Schweizer Traditionsunternehmen - beide seit über 20 Jahren am Markt - werden in Zukunft eng zusammenarbeiten, um das Portfolio zusammenzuführen und das beste Angebot für Cloud- und Managed-Hosting im Land zu schaffen.METANET Verwaltungsrätin Tilia Schnarwiler freute sich über die zukünftige Kooperation mit den Markt-Weggefährten aus Burgdorf: "Aus unserer langjährigen Bekanntschaft wissen wir, wie wir künftig erfolgreich zusammenarbeiten können. Unsere Kompetenzen ergänzen sich ideal." Das bestätigte Michel Zenhäusern, Geschäftsführer und Gründer von webstyle: "Wir haben uns in den letzten Jahren auf Serverlösungen für individuelle Webprojekte und damit eng gekoppelte Cloud Services für Business Kunden konzentriert. Dieses Angebot werden wir demnächst auch den Kunden von METANET offerieren können. Wir stehen dabei weiterhin für Schweizer Qualität und Service, den unsere Kunden heute so sehr schätzen!"Zenhäusern wird ebenso im Unternehmen bleiben wie alle weiteren Mitarbeitenden der webstyle GmbH. "Wir begrüssen die Kollegen unter unserem Dach", sagte Daniel Hagemeier, Präsident des Verwaltungsrates der METANET AG und freute sich auf die Entwicklungen in der Zukunft: "Ich bin überzeugt, dass wir in diesem Zusammenschluss von Experten in Zukunft noch enorm viel am Schweizer Markt werden bewegen können."Über METANETDie Schweizer METANET AG ist Teil der internationalen Unternehmensgruppe dogado group. Die dogado group gehört zu den führenden Geschäftskunden-Anbietern für Cloud-Hosting und Digital Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmen zunächst auf professionelle Hosting-Services und wurde später einer der ersten Spezialisten für cloudbasiertes Hosting und Digital Marketing. Heute arbeiten rund 580 Mitarbeitende in Niederlassungen in Dortmund, Wien, Zürich, Hannover, Halle (Saale), Lübeck und Dresden. Mit den Marken dogado, METANET, HEROLD, checkdomain, profihost, BUSYMOUSE, easyname und alfahosting unter ihrem Dach, betreut die Gruppe rund 370.000 Kunden.Weitere Informationen finden Sie unter: www.dogado.groupPressekontakt:dogado GmbHJulia FrankeAntonio-Segni-Straße 11D-44263 Dortmundpresse@dogado.dewww.dogado.deOriginal-Content von: dogado GmbH, übermittelt durch news aktuell