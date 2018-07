"Man weiß nie, was Big Brother vorhat!" Jochen Schropp und Marlene Lufen präsentieren "Promi Big Brother" ab 17. August täglich live in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -Mögen die Spiele beginnen! Big Brother lädt ab Freitag, 17. August2018 in SAT.1 Prominente ein, um ihr Leben zwischen roten Teppichen,luxuriösen Partys und gefilterten Selfies gegen ein Leben in seinemHaus einzutauschen - mit sämtlichen Herausforderungen und nach seinenSpielregeln. Auf das Scheinwerferlicht müssen die neuen Bewohnernicht verzichten: Bei "Promi Big Brother" leben die unterschiedlichenCharaktere zwei Wochen lang unter 24-stündiger Kamerabeobachtung.Nichts bleibt vor Big Brother verborgen.Jochen Schropp präsentiert gemeinsam mit seiner neuenModerationspartnerin Marlene Lufen die sechste "Promi BigBrother"-Staffel in SAT.1. Zwei Wochen lang meldet sich das Duo jedenAbend (täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr) live vom "PromiBig Brother"-Gelände in Köln. Sie führen durch dieTageszusammenfassungen und die Live-Duelle und analysieren dieneuesten Entwicklungen in Deutschlands prominentesterWohngemeinschaft.Jochen Schropp: "Diese Staffel 'Promi Big Brother' wird vieleÜberraschungen für unsere Fans bereithalten. Ob es wieder zweiBereiche geben wird? Man weiß nie, was Big Brother vorhat. Marleneund ich kennen uns seit vielen Jahren und sind ein tolles Team. Ichbewundere sie als Kollegin und schätze sie sehr als Freundin. Daswerden zwei aufregende Wochen!"Marlene Lufen: "Das Schöne bei 'Promi Big Brother' ist, dass dieBewohner - obwohl sie wissen, dass sie gefilmt werden - irgendwannnicht anders können, als die Masken fallen zu lassen. Manche lassennoch dazu die Hüllen fallen, das kann ja auch ganz interessant sein.Ich habe jede Staffel 'Promi Big Brother' geschaut, deswegen kommtjetzt zusammen, was schon immer zusammengehört hat. Ich freue michgigantisch auf die Moderation mit Jochen."Produziert wird "Promi Big Brother" von Endemol Shine Germany imAuftrag von SAT.1."Promi Big Brother" ab Freitag, 17. August 2018, um 20:15 Uhr,täglich live in SAT.1Hashtag zur Show: #PromiBBBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell