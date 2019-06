Man sollte nicht erwarten, dass die Drohnen von Amazon bald in Amerikas Großstädten unterwegs sein werden

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Jeff Bezos, CEO von Amazon.com (WKN:906866), hat in einem Interview mit „60 Minutes“ im Jahr 2013 erstmals darüber gesprochen, unbemannte fliegende Fahrzeuge, auch bekannt als Drohnen, für die Auslieferung einzusetzen. Dieser Gedanke ist theoretisch sehr attraktiv.

Man stelle sich vor, man bestellt etwas beim Onlineriesen und eine Drohne setzt die Bestellung eine Stunde später vor der Haustür ab. Das klingt wie ein Science-Fiction-Szenario. Aber es ist eindeutig möglich – aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem erfolgreichen Testen einer Drohne und einem tragfähigen Konzept, wie man Drohnen in einer dicht bevölkerten Region nutzen kann.

Trotz dieser potenziellen Probleme hat Amazon weiter an Drohnen gearbeitet. Jeff Wilke, CEO der weltweiten Verbraucherabteilung, präsentierte auf der jüngsten re:Mars-Konferenz einen neuen Prototypen. Es handelt sich um eine vollelektrische Drohne, die Pakete mit einem Gewicht von bis zu fünf Pfund bis zu 15 Meilen weit transportieren kann.

„Sie werden in den nächsten Monaten sehen, wie diese neue Drohne Pakete an Kunden ausliefert“, sagte Wilke dem Publikum, so GeekWire.

Cool bleiben

Drohnen zu bauen, die funktionieren, löst einen Teil des Problems. Das zweite Problem – und das ist ein viel größeres – ist die Genehmigung der Federal Aviation Administration (FAA).

„Wir haben derzeit die Erlaubnis der FAA, an einigen Standorten in den USA Tests durchzuführen“, sagte Wilke gegenüber GeekWire. „Aber unser Ziel ist es, ein zertifiziertes kommerzielles Programm zu bekommen, das es uns ermöglicht, unsere Kunden auf diese Weise zu beliefern. Darauf arbeiten wir hin, und zwar in den nächsten Monaten.“

Das klingt alles hoffnungsvoll, aber hier wird Amazon noch ein unsanftes Erwachen erleben, wenn das Unternehmen mit dem Feedback der Verbraucher konfrontiert wird. Wollen Großstädte Hunderte – vielleicht Tausende – von Drohnen am Himmel? Wie verhindert man Vandalismus oder vermeidet, dass Drohnen gegen Menschen prallen?

Wilke erklärte in einem Blogbeitrag, wie das Unternehmen seine Drohnen sicher gemacht hat. Er liefert ein überzeugendes Argument, das bis zum unvermeidlichen ersten Unfall herhalten kann.

„Einige Drohnen sind autonom, können aber nicht auf Unerwartetes reagieren und verlassen sich einfach auf Kommunikationssysteme zur Situationswahrnehmung“, schrieb er. „Wenn sich die Flugumgebung unserer Drohne ändert oder die Mission der Drohne ihr befiehlt, mit einem Objekt in Kontakt zu treten, das vorher nicht da war – sie wird das nicht tun –, ist sie unabhängig davon sicher.“

Die Drohnen haben Sicherheitsmaßnahmen, die von künstlicher Intelligenz angetrieben werden. Sie wirken sehr beeindruckend, aber wir haben auch bereits Unfälle mit selbstfahrenden Autos gesehen, bei denen die Tests noch umfangreicher waren. Darüber hinaus akzeptieren die Verbraucher, dass es zu Autounfällen kommt, solange die Zahl der Unfälle weit unter der Zahl liegt, wenn Fahrer beteiligt sind.

Bei den Lieferdrohnen ist die zulässige Anzahl von Verletzungen gleich null. Niemand wird durch die aktuellen Liefermethoden verletzt – abgesehen von vielleicht einem verspannten Rücken –, also haben Drohnen einen sehr hohen Standard zu erfüllen.

Was passieren wird

Drohnen werden kommen, aber sie werden nicht weit verbreitet sein. Das liegt zum Teil daran, wie sie liefern werden.

„Damit die Drohne zur Auslieferung landen kann, brauchen wir einen kleinen Bereich um den Lieferort herum, der frei von Menschen, Tieren oder Hindernissen ist“, schrieb Wilke. „Wir bestimmen das mit Stereovision parallel zu ausgeklügelten KI-Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, Menschen und Tiere von oben zu erkennen.“

Diese Anforderung führt dazu, dass Großstädte weitgehend aus dem Bereich herausfallen werden, der mit Drohnen beliefert werden kann. Nur sehr wenige Menschen in Großstädten verfügen über einen offenen Außenbereich, der den genannten Anforderungen entspricht.

Drohnen werden wohl eher in Vororten gesichtet werden, wo die Menschen Höfe und Gärten haben. Amazon wird diese Leistung anbieten – und es ist noch ein langer Weg bis zur FAA-Genehmigung – aber das wird eine Nische für das Unternehmen sein. Das ist, zumindest auf absehbare Zeit, nur ein kleines Werkzeug im Lieferarsenal. Die Technologie muss kleiner und viel intelligenter werden, bevor sie mehr sein kann.

