Man sollte aufhören, Marihuana-Aktien mit Amazon zu vergleichen

Im Moment gibt es wohl keine heißere Industrie auf dem Planeten als Cannabis, und das spiegelt sich in den Bewertungen fast aller Marihuana-Aktien wider. Seit Beginn des Jahres sind weit über ein Dutzend der beliebtesten Pot-Aktien um mehr als 50 % gestiegen.

Ein schneller Überblick über die Branche zeigt, warum Marihuana-Aktien unaufhaltsam waren. In den letzten sechs Monaten wurde Kanada das erste Industrieland der Welt, das Freizeit-Cannabis legalisierte; weitere US-Bundesstaaten gaben grünes Licht für medizinisches Marihuana und brachten die Zahl der US-Bundesstaaten, die Cannabis legalisiert wurden, auf 33; und die Berichterstattung der Wall Street-Analysten hat mit einigen hohen Kurszielen begonnen.

Laut einem Bericht von Arcview Market Research und BDS Analytics hat die globale Cannabis-Industrie im vergangenen Jahr einen Umsatz von 12,2 Mrd. US-Dollar erzielt. Die Investmentbank Cowen Group prognostiziert jedoch, dass die Branche bis 2030 auf 75 Mrd. US-Dollar wachsen wird, wobei Jefferies eine Chance sieht, dass die Branche jährlich 130 Mrd. US-Dollar auf ihrem Höhepunkt einnehmen wird. Mit 130 Mrd. US-Dollar wäre die Cannabis-Industrie im Wesentlichen doppelt so groß wie die globale Industrie für Softgetränke. Es sind diese hohen Prognosen, zusammen mit einem dreistelligen Umsatzwachstum, die die Investoren dazu veranlassen, in Pot-Aktien zu investieren.

Nein, deine Pot-Aktie ist nicht das nächste Amazon

Es gibt jedoch ein Problem: Mit Ausnahme einer sehr kleinen Handvoll Marihuana-Aktien verlieren sie fast alle Geld. In einigen Fällen, eine Menge Geld. Die Notwendigkeit, die Kapazitäten zu erweitern, Marken für Freizeit- oder medizinisches Marihuana aufzubauen und zu vermarkten, neue Produkte für den Erwachsenengebrauch oder medizinische Zwecke zu erforschen, die Grundlagen für den Einstieg in die Überseemärkte zu schaffen oder Übernahmen zu tätigen, hat so ziemlich jede große Pot-Aktie zu laufenden operativen Verlusten verdammt. Mit anderen Worten, die Branche ist ein großer Albtraum.

Jedoch stoppen die unschönen Gewinn- und Verlustrechnungen die Investoren nicht, weil wir dieses Szenario schon einmal mit Amazon (WKN:906866) erlebt haben. Amazon verlor in den späten 1990er Jahren und in den 2000er Jahren viel Geld, als das Unternehmen sich zu einem E-Commerce-Riesen entwickelte. Kontinuierlich wurde ein großer Teil des operativen Cashflows wieder in das Geschäft investiert, um das langfristige Wachstum über den kurzfristigen Gewinn zu stellen. Wie die Ergebnisse zeigen, hat sich diese Strategie ganz gut bewährt.

Das ist ein Argument, das ich oft in Verbindung mit Unternehmen wie Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) höre. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019 hat Aurora Cannabis auf operativer Basis 192 Mio. CAD verloren. Da sich das Unternehmen jedoch seit mehr als einem Jahr auf Einkaufstour befindet, ist es hinsichtlich der prognostizierten jährlichen Spitzenproduktion auf einen der ersten Plätze vorgedrungen. Meine Wenigkeit schätzt wirklich, dass Aurora Cannabis jährlich 700.000 Kilo Spitzenproduktion erreichen kann. Trotzdem sind der fehlende Gewinn und die immense Verwässerung umstritten. Amazon gelang es, in sich selbst zu reinvestieren, das kann Aurora auch.

Die Tatsache ist jedoch, dass die Wachstumsgeschichte von Amazon nichts – absolut nichts – ist wie das, was in der Cannabis-Industrie vor sich geht. Man sollte aufhören, Marihuana-Aktien wie Aurora Cannabis (oder ein anderes großes Unternehmen in diesem Bereich) mit Amazon zu vergleichen.

1. Innovation vs. Regulierung

Zunächst einmal schuf Amazon etwas völlig Neues. Vor Mitte der 90er Jahre gab es keinen breit aufgestellten Internetzugang zum E-Commerce. Das war ein außergewöhnlich fließender Bereich, der Möglichkeiten bot, deren Entdeckung Zeit in Anspruch nehmen würde. Noch 25 Jahre später erleben wir Innovationen in der Konnektivität, die das Internet, Cloud-Computing und das Gesicht des E-Commerce ständig verändert.

Im Vergleich dazu gibt es Marihuana, zumindest als illegale Industrie, schon seit sehr langer Zeit. Es ist nicht viel an Innovationen zu erkennen. Es ist eine Gratwanderung zwischen Regulierungsbehörden und Einzelhändlern, um herauszufinden, wo der optimale Punkt in Bezug auf die Besteuerung von legalem Cannabis liegt, um die Verbraucher vom Schwarzmarkt in legale Kanäle zu treiben.

2. Es gibt eine massive Lücke in der Marktgröße

Die Investoren in Marihuana-Aktien, die sich gerne auf den Amazon-Vergleich verlassen, übersehen auch eine große Lücke in der vergleichbaren Marktgröße. Selbst wenn die extrem hohe Schätzung von Jeffries von 130 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz richtig ist, denke daran, dass Amazon Teil einer 6 Billionen US-Dollar großen amerikanischen Einzelhandelsbranche ist, und das berücksichtigt nicht einmal den Cloud-Computing-Dienst Amazon Web Services (AWS).

Laut Gartner wird erwartet, dass der weltweite Umsatz im Public Cloud Service im Jahr 2019 um mehr als 17 % auf 206,2 Mrd. US-Dollar steigen wird. Dazu gehört nicht das Umsatzpotenzial aus der Private Cloud.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Amazon derzeit in einem ansprechbaren Markt von mehr als 6,2 Billionen US-Dollar operiert (ohne die kleineren Vertriebskanäle zu berücksichtigen), während die Marihuana-Industrie hofft, eines Tages vielleicht einen Jahresumsatz von 130 Mrd. US-Dollar zu erzielen.

3. Die meisten Pot-Aktien haben nur wenige Vertriebskanäle

Um auf dem vorherigen Punkt aufzubauen, ignoriert der Vergleich der beiden Branchen die Tatsache, dass Amazon über zahlreiche Einnahmequellen verfügt. Amazon kann mit E-Commerce, mit AWS, über das Tochterunternehmen Whole Foods, durch den Verkauf des Prime-Abos, durch Werbeanzeigen und Co-Branded-Kreditkarten Geld verdienen.

Im Vergleich dazu haben Marihuana-Aktien nicht wirklich viele zusätzliche Einnahmequellen. Sie können eine Vielzahl von Pot-Produkten verkaufen oder vielleicht mit einem Markengetränk, Snack, Tabak oder Pharmaunternehmen zusammenarbeiten. Sie werden jedoch nicht die Umsatzbreite eines Unternehmens wie Amazon haben.

4. Die anfänglichen Gewinner haben möglicherweise kein Durchhaltevermögen

Schließlich erinnert uns der Aufstieg des E-Commerce daran, dass die ersten Marktführer nicht unbedingt für immer die Gewinner bleiben werden. Denke daran, dass es eine Zeit gab, in der Netscape Navigator der bevorzugte Internetbrowser war, Yahoo! die Suchlandschaft besaß und eBay die erste Wahl im E-Commerce für Online-Shopper war. Veränderungsprozesse sind in schnell wachsenden Branchen üblich, und es gibt kaum eine Garantie dafür, dass ein Unternehmen wie Aurora Cannabis, das jetzt führend zu sein scheint, weiterhin an der Spitze der Branche stehen wird.

Lange Rede kurzer Sinn, nur weil die Wall Street die anhaltenden Verluste von Amazon toleriert hat, bedeutet dies nicht, dass sie sie lange bei der Pot-Industrie tolerieren wird.

Also Vorsicht, Investoren.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 12.03.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einem Tochterunternehmen von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. The Motley Fool empfiehlt Aktien von eBay and Gartner.

Motley Fool Deutschland 2019