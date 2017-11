"Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist": Chefdirigent Jukka Pekka Saraste und das WDR Sinfonieorchester blicken auf neun erfolgreiche Jahre

Köln (ots) -Jukka-Pekka Saraste wird seinen zum Ende der Saison 2018/19auslaufenden Vertrag als Chefdirigent des WDR Sinfonieorchestersnicht verlängern. Saraste leitet das WDR Sinfonieorchester seit derSaison 2010/11.Jukka-Pekka Saraste:"Mit dem WDR Sinfonieorchester verbindet mich eine langjährigekünstlerische Partnerschaft. Seit meinem Amtsantritt als Chefdirigenthaben das Orchester und ich in einem breiten Repertoire von Beethovenbis Bartok und Sibelius zu einem sehr persönlichen Musizierengefunden und einen gemeinsamen Klang entwickelt. Da aber Kunst vonstetiger Entwicklung lebt, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dasses nach neun erfolgreichen gemeinsamen Jahren für beide Seitenwichtig ist, neue künstlerische Herausforderungen zu suchen. Man sollaufhören, wenn es am schönsten ist."Hörfunkdirektorin Valerie Weber:"Jukka-Pekka Saraste ist seit der Saison 2010/11 Chefdirigent des WDRSinfonieorchesters. Er hat dem Orchester viele neue Impulse verliehenund das Orchester in seiner Qualität konsequent weiterentwickelt. DieKonzertbesucher, die Hörer von WDR 3 sowie die Nutzer unsererdigitalen Angebote konnten unter seiner Leitung regelmäßigmusikalische Sternstunden erleben. Wir blicken daher mit Dankbarkeit,Spannung und Vorfreude auf die kommende Abschlusssaison, dieeinerseits Rückschau auf gemeinsam Erreichtes hält, aber gleichzeitigden Prozess der gemeinsamen Entwicklung bis zum letzten Konzertkonsequent fortführen wird."Informationen zu Jukka Pekka Saraste finden Sie unter: https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/sinfonieorchester/portraet/chefdirigent/saraste158.htmlDie Details zur letzten Saison mit Jukka Pekka Saraste 2018/19 werdenim Frühjahr 2018 veröffentlicht.Pressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 220 7122,barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell