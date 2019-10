Die Man's World im Schuppen 52 / Für Männer (und Frauen) mit Freude an gutem Geschmack / Hamburg, 25 - 27. Oktober 2019 (FOTO)

Hamburg (ots) - Es ist soweit: die Man's World ist zurück. Nach der gelungenenErstausgabe im Jahr 2017 steht die Erlebniswelt in Hamburg erneut bevor. Miteiner bespielten Fläche von über 5.000 qm verdoppelt sich in diesem Jahr bereitsdie Größe der 3-tägigen Veranstaltung. Die Macher der Man's World erwarten über8.000 Besucher, für die es bei mehr als 80 Partnern einiges an Marken,Manufakturen und Attraktionen zu entdecken gibt.Drei Tage lang findet der Besucher hier alles, was das Männerherzglücklich macht: Oldtimer und E-Mobility, bestes Barbecue und Streetfood,Maßanfertigungen, Tools oder einfach Games zum Spaß haben. Man's Worldhat für jeden Mann etwas zu bieten, der auf Hochwertigkeit undIndividualität Wert legt.Am 25. Oktober 2019 öffnet der Schuppen 52 um 16:00 seine Türen. Dortziehen bis Sonntagabend hochwertige Uhren, angesagte Mode und schwereMotoren die Blicke auf sich. Im Fokus der Connaisseur werden dieMixologen der "Bar-Legends", dem exklusiven Man's World Bar-Konzept,stehen. Sie kreieren legendäre Drinks und junge wilde Ideen zum Genießen.Während sich Liebhaber von Arcade & Flipper um den Highscore battlen,weiß so mancher Besucher den Service im Barber District zu schätzen odergemütlich in der Smokers Lounge eine Churchill zu paffen.Obendrein bietet das gastronomische Angebot der Man's World mitausgewählten Pop-Up Konzepten vom U.S. BEEF Barbecue bis zuminternationalen Streetfood eine abgestimmte Auswahl für kulinarischesVergnügen.Aus der Welt der Mobilität werden Klassiker und Innovationen unter einemDach vereint. So stehen den Oldtimern von Morgen Motors die neuenE-Mobility Modelle von Jaguar gebenüber und Triumph Motorcycles sorgt mitihrer exklusiven Deutschlandpremiere für ein echtes Hightlight bei allenBikern.Einmal mehr setzen die Man's World Gründer der Themenvielfalt keineGrenzen und inszenieren ein relevantes Line-up in bekannt spektakulärerAtmosphäre:Eine U.S. Beef Barbecue Area wird das Herz eines jeden Carnivoren höherschlagen lassen! Die Fleischsommeliers und Grillmeister nehmen die Gästemit auf eine Reise zu den Ursprüngen des BBQs. In drei verschiedenen,optional zubuchbaren Formaten wird die Vielfalt unterschiedlicherFleischcuts in Kombination mit verschiedenen Grillarten und -technikenvermittelt: Ob Perfect Steak Academy, klassicher Grill-Masterclass oderdas Ultimative Steak-Tasting, die Teilnehmer werden komplett auf ihreKosten kommen.Der Barber-District bildet eine wahre Grooming und Wellness Arena für denMann. Hier dreht sich alles um die perfekte Pflege und angenehme Rasur.Die Besucher können sich bei einem guten Drink beraten und den Bart vomBarbier wieder in Form bringen lassen. Zusammen mit renommierten Partnernwie Bulldog, Brooklyn Soap, Gillette und Tabac entsteht ein sehr mondänerBereich, für den man sich einen Termin reservieren sollte.Ein weiteres konzeptionelles Herzstück ist das Barkonzept Bar-Legends miteinigen spannenden Präsentationen. Die weiteste Anreise hat sicherlichDario Anaya, der extra aus Mexiko einfliegt, um seinen hierzulande nochrecht unbekannten Grand Mazcal zu präsentieren. Dieser weist eineunglaubliche Qualität auf und ermöglicht coole neue Drink-Kreationen -ein echter Geheimtipp! Die Whisky-Bar präsentiert sich alles andere alsalt und eingestaubt, sondern hat den "World Best New Made" aus 2019 vonStauning mit dabei. Dazu das revolutionäre Tank-Bier von Pilsner Urquell,Spytail Rum und ein Manifest an den Man's World Bars - für eine gute Zeitmit seinem besten Freunden. Pures Entertainmeten versprechen diezahlreichen Games und Challenges, wie die Garmin-Golf-Challenge, dieArcade-Area oder die Virtual-Reality Simulatoren, die sich unter einemspektakulären Starwars Aufbau präsentieren.Eine spektakuläre, 12 Meter lange und ca. 980.000,- EUR teure Red-Starwird sicherlich nicht nur die Herzen der Bootfans höher schlagen lassen,sondern jeden Besucher beeindrucken. Pulserhöhende Wirkung zeigen zudemdiverse Test-Drive Möglichkeiten vom E-Motorrad bis Landrover.Der Schuppen 52 ist mit seiner warmen Atmosphäre und einerjahrhundertalten Hafen- und Seefahrtsgeschichte die ideale Location fürdiese einzigartige Veranstaltung. Wie an den vergangenen Veranstaltungenfehlt es auch dieses Jahr nicht an mit Herzblut zubereiteten Delikatessenverschiedener Gastronomen, an Verweilzonen und Spielmöglichkeiten oder anspannenden Marken und Stories.Man's World legt großen Wert auf persönliche Kontakte mit Machern,Gründern und Entscheidungsträgern und bietet ein spannend, kuratiertesShopping-, Event- und Networking-Erlebnis.Der einzigartige Spiel- und Marktplatz für Erwachsene! Sich inspirierenlassen, Neues entdecken, ausprobieren und eine gute Zeit mit Freundenverbringen. All das und vieles mehr findet man auf der Man's World!Informationen, Akkreditierung und KontaktInfos zum Event und zu Man's World News: www.mansworld.com undhttps://www.facebook.com/mansworlddeMarken und Partner vor Ort: https://www.mansworld.com/de_de/brandsMedien-Akkreditierung und Kampagnen-MaterialHenke Relations / Frau Jasmina Schmidt: j.schmidt@henke-relations.deGerne steht das Man's World Team für Interviews im Vorwege oder direktvor Ort zur Verfügung. Kontakt: Kai Klemm, GeschäftsführerKai.Klemm@fleet-events.deMan's World 201925.-27. Oktober 2019 im Schuppen 52Opening am 25. Oktober 2019:Türöffnung für Medien und Gäste ab 16:00 Uhr (Medienbesuche auch frühermöglich für Rundgänge etc.)Öffnungszeiten:Freitag, den 25. Okt. 16:00 - 23:00 UhrSamstag, den 26. Okt. 11:00 - 23:00 UhrSonntag, den 27. Okt. 11:00 - 19:00 UhrTickets* unter mansworld.com15,- EUR Vorverkaufsticketinkl. FREE NOW 70%** Rabatt für Taxi-Hin- und Rückfahrt.
20,- EUR an der Tageskasse
Anreise
Dank FREE NOW kommst Du ganz bequem zur Man's World! Denn jedes
Vorverkaufsticket enthält einen Gutschein in Höhe von 70%** für Deine
Taxifahrt zur Man's World, sowie für den Heimweg.
* Der Einlass von Jugendlichen unter 18 Jahren ist nur in Begleitung
einer erziehungsberechtigten Person erlaubt. Der Zutritt für Kinder
bis im Alter von 12 Jahren ist gratis.
** Maximal 30,-EUR Rabatt pro Fahrt. Gültig innerhalb Hamburgs vom
25. Okt - 27. Okt. 2019? für Fahrten die per FreeNow App bezahlt
werden. Mehr Infos und ausführliche Teilnahmebedingungen unter:
www.free-now.com/de/fahrgast/einloesebedingungen-bestandskunden