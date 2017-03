Man Doki Soulmates - Wings of Freedom Concerts 2017 / Man Doki Soulmates begeistern auf Konzert-Tour in Paris, London und Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Gipfeltreffen der GroßmeisterMan Doki Soulmates begeistern auf Konzert-Tour in Paris, London undBerlin"Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit" sagt Leslie Mandokizum Abschluss jedes dieser drei unvergesslichen Man Doki SoulmatesKonzerte in Paris (1.3.), London (3.3.) und zuletzt am 6.3. in Berlinzu einem restlos begeisterten Publikum. Diese drei einzigartigenKonzerte unter dem Motto "Wings of Freedom" waren jeweils über dreiStunden geballte Musikkunst vom Feinsten mit Standing Ovations inallen drei Städten.Die Soulmates, eine Band der Superlative, deren Protagonisten esgemeinsam auf 35 Grammys und unzählige Goldene und PlatinAuszeichnungen bringen, sind eine Band der Bandleader und ein Who isWho des Jazz- und Rockuniversums versammelt um den Gründer undNamensgeber Leslie Mandoki.Mandoki, der als kleiner 3Jähriger Junge in Budapest auf denSchultern seines Vaters den Anfang des Studentenaufstandes von 1956gegen die kommunistische Diktatur erlebte und später als jungerMusiker die Zensur und Unfreiheit hinter dem Eisernen Vorhang erfuhr,war 1975 in den Westen geflohen. "Träume nicht dein Leben - lebedeinen Traum!" hatte ihm sein Vater am Sterbebett mit auf den Weggegeben.Vor rund 25 Jahren folgte Leslie Mandoki seiner buchstäblichphantastischen Vision. Er lud die Größen des Rock und Jazz in seinStudio, um mit ihnen gemeinsam ein Album mit seinen eigenen Songsaufzunehmen und anschließend ein Konzert in seiner GeburtsstadtBudapest zu spielen. Es war ein Tribut an die Menschen, die inUnfreiheit, Unterdrückung und mit Zensur leben mussten. Musik alsBrückenschlag zwischen den Kulturen. Das war der Beginn der Man DokiSoulmates. Inzwischen haben sie viele gemeinsame Alben mit eigenenSongs aufgenommen und zahllose unvergessliche Live-Konzerte gespielt.Wings of Freedom steht nicht nur für grenzenlose Musikalität derSoulmates Protagonisten, sondern die "musikalischeWertegemeinschaft", wie Mandoki seine Soulmates nennt, hat auch einegesellschaftspolitische Botschaft."In Zeiten von Echokammern, Filterblasen und alternativen Faktenreklamieren wir Musiker und Freidenker nicht die allein objektiveWahrheit für uns, sondern versuchen einfach authentisch und ehrlichzu sein." so Mandoki."Wir treten ein für gemeinsame europäische Werte. Für freieMenschen in einem freien Europa. Ein freies Europa, das nach derÖffnung des Eisernen Vorhangs zusammenwachsen konnte."Leslie Mandoki kennt beide Seiten des Eisernen Vorhangs und sagtheute "Als Deutscher bin ich dankbar und glücklich für denhistorischen Moment, als die Berliner Mauer auf friedliche Art fiel.Und als gebürtiger Budapester freue ich mich, dass es ausgerechnetdie Ungarn waren, die damals ihre Grenzen öffneten und damit denEisernen Vorhang zum Einsturz brachten.Und daher ist es mir ein Bedürfnis, in Europa Brücken zu bauen, woauch immer Risse auftreten."In diesem Geiste entstand Anfang der 90er Jahre das Man DokiSoulmates Projekt mit dem allerersten Song "Mother Europe". AlsGründungsmitglieder waren damals bereits Ian Anderson (Jethro Tull),Al Di Meola, David Clayton-Thomas (Blood Sweat & Tears), Jack Bruce(Cream) und Bobby Kimball (Toto). "Kurz danach spielten wir gemeinsamunser erstes großes Live-Konzert in Budapest auf der"Freiheitsinsel". Es war die Eröffnung des Sziget-Festivals, dasheute zu den größten in ganz Europa gehört. Und nun gut 25 Jahredanach spielen wir in großer Besetzung unter dem Motto "Wings OfFreedom" mit den Man Doki Soulmates diese wunderbaren Konzerte indrei europäischen Hauptstädten Paris, London und Berlin. Für michgeht hier über 40 Jahre nach meiner Flucht in den Westen ein Traum inErfüllung." schwärmt Mandoki. "Deshalb haben wir uns für dieseaußergewöhnlichen Konzerte die schönsten Locations mit Kultstatusausgesucht. Das L'Olympia in Paris, das Hammersmith Apollo in Londonund das Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin, einem der schönstenKonzerthäuser unserer Republik" Einzige Bemerkung über dasKonzerthaus in Berlin war das begrenzte Platzangebot, das längstnicht alle Zuschauer fassen konnte, die bei diesem einzigartigenKonzert gerne live dabei gewesen wären.Bei den Wings of Freedom Konzerten standen gemeinsam mit LeslieMandoki auf der Bühne seine Soulmates Chris Thompson (Manfred Mann´sEarth Band), Bobby Kimball (Toto), Nick van Eede (Cutting Crew), Aldi Meola, Ian Anderson (Jethro Tull), Tony Carey (Rainbow), RandyBrecker, Bill Evans (Miles Davis Band), David Clayton-Thomas (BloodSweat & Tears), John Helliwell (Supertramp), Till Brönner, KlausDoldinger und als jüngster "Soulmate" Cory Henry (Snarky Puppy).Die Konzerte der Man Doki Soulmates sind geprägt vom gemeinsamenZusammenspiel aller Soulmates Künstler als eine Weltstar-Band! Dabeisind eigene Soulmates-Songs und kollektive Improvisationskunst aufhöchstem Niveau ebenso Teil des Konzerterlebnisses, wie die Mega-Hitsder einzelnen Soulmates-Mitglieder. "One stage - one Band! "Es sind großartige Musik-Momente, wenn sich Startrompeter TillBrönner mit seinem großen Vorbild, Jazz-Legende und weltbesterTrompeter Randy Brecker duelliert, oder Improvisationsgenie BillEvans mit seinem Sopransaxofon und John Helliwell (Supertramp) mitder Klarinette ihre Klangbilder malen. Jazz-Gitarrenlegende Al diMeola setzt zudem weitere Glanzpunkte. Generationen von Großmeisternstehen gemeinsam auf einer Bühne und bilden vom 80-jährigen deutschenJazz-Papst Klaus Doldinger bis hin zum jüngsten Soulmates Mitgliedund dreifachen Grammy-Gewinner Cory Henry, der in Paris mit denSoulmates seinen 30. Geburtstag feierte, eine Generationsbrücke.Letzterer riss das Publikum mit seiner 4min Introduktion für TonyCarey's Deep Purple Klassiker "Smoke on the Water" regelrecht von denSitzen. Er pulverisierte Klischee-Grenzen zwischen klassischerOrgelkunst und gleichermaßen virtuosem, grenzenlosem Kreativspiel.Einfach atemberaubend.In London begeisterte Soulmates-Gründungsmitglied Ian Anderson,seines Zeichens Gründer und Kopf der Kultband Jethro Tull mit seinemunverwechselbaren Flötenspiel. In einem langen Solo gemeinsam mitLeslie Mandoki ließen beide mit ihrem Song "Back To Budapest" nocheinmal die Momente des ersten gemeinsamen Konzertes vor über 25Jahren aufleben.Die Soulmates stehen mit ihrer Musik nicht nur für Virtuosität,sondern vor allem für handgemachte Musikkunst, oder wie LeslieMandoki es beschreibt: "Auch in Zeiten von Twitter, social media undKurznachrichten auf dem Smartphone ist Musik für uns immer noch wieein mit Tinte auf Papier handgeschriebener Liebesbrief." Abgerundetwurden die Konzerte auch durch bemerkenswerte Bildprojektionen zumTeil auch von Werke des Malers Peter Mandoki: Sie alle thematisiertendie Botschaft, die Mandoki auch in seinen Ansagen ausspricht: Wingsof Freedom."Für Freiheit in einem friedlichen Europa mit gemeinsamen Wertenwie Freiheit der Meinung, der Presse, der Religion. Keine Toleranzgegenüber Intoleranz." Und Mandoki weiter: "Wir müssen nach Wegensuchen, wie wir unseren nachfolgenden Generationen eine bessere Welthinterlassen können". Und er weiss wovon er spricht, wenn er mahnt:"Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit."Pressekontakt:Red-Rock Productione-mail: office.mandoki@redrock.dePhone +49 8158 99 55 -0www.redrock.dehttps://de-de.facebook.com/mandoki.soulmates/Original-Content von: Red Rock Production, übermittelt durch news aktuell