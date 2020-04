ManTech -VA: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Am 08.04.2020, 04:04 Uhr notiert die Aktie ManTech -VA an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 73.57 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

ManTech -VA haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die ManTech -VA-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das ManTech -VA-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (78,4 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 2,87 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 76,21 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält ManTech -VA eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt ManTech -VA damit 20,85 Prozent über dem Durchschnitt (14,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 22,45 Prozent. ManTech -VA liegt aktuell 12,97 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von ManTech -VA investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,79 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 0,36 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.