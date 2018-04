Unterföhring (ots) -Verkehrte Welt: Jetzt sagt Luke Mockridge seiner Mutter Margie, woes langgeht: "Endlich mal ein Elterngespräch, auf das ich michfreue!" Margie Kinsky ist eine der Promi-Schüler in der zweitenAusgabe von "LUKE! Die Schule und ich" am Freitag, 20. April, 20:15Uhr, in SAT.1. Über die schulischen Leistungen von Luke und seinenBrüdern sagt Mama Margie: "Die waren alle scheiße, muss ich sagen!Aber wir waren auch nicht besser." Vor den gegnerischen Schülern derRosenmaarschule Köln (Grundstufe) und der Stiftsschule St. Johann inAmöneburg (Mittel- und Oberstufe) hat die Kabarettistin undSchauspielerin großen Respekt. Margie hofft auf die Unterstützungihrer prominenten Mitschüler:- Trainerlegende und ehemaliger Lehrer (Sport, Deutsch,Geschichte) Peter Neururer: "Mein Motto in der Schule war: Niemehr geben als der Gegner verlangt. Das Ziel war immer derKlassenerhalt."- Sänger Sasha, der in der Schule Probleme mit Musik hatte: "Ichkann keine Noten lesen. Dieser theoretische Unterricht war nichtmeins."- Autor und Kabarettist Torsten Sträter, der Kunst, Deutsch undEnglisch zu seinen Lieblingsfächern zählt: "In allen anderenFächern habe ich epochal versagt.""LUKE! Die Schule und ich" immer freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Fotos aus der Show unter www.presse.sat1.de/lukemockridgePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionJohanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell