"Mamma Mia! Here We Go Again" bei CineStar: Vorverkaufsstart am 7. Mai

Lübeck (ots) - Fans des Musical-Erfolges mit Meryl Streep undAmanda Seyfried dürfen jubeln: CineStar startet den Vorverkauf fürTeil 2 bereits am 7. Mai, die CineLady Glam Preview gibt's am 18.Juli 2018.I have a dream! Und wer von den besten Plätzen für den sehnsüchtigerwarteten zweiten Teil von "Mamma Mia!" träumt, der kann sich diesenTraum schon ab dem 7. Mai erfüllen - denn dann startet bei CineStarder Vorverkauf für "Mamma Mia! Here We Go Again". Außerdem steht dasMusical auch bereits vor Bundesstart auf dem Programm. CineStarpräsentiert die CineLady Glam Preview am Mittwoch, den 18. Juli um19:45 Uhr. Ein Glas Prosecco und die aktuelle Cosmopolitan sindinklusive.Zehn Jahre nach dem großen Erfolg von "Mamma Mia!", der weltweitüber 600 Millionen US-Dollar einspielte, lädt eine neue musikalischeGeschichte dazu ein, zurück nach Kalokairi zu kehren. "Mamma Mia!Here We Go Again" steckt wieder voller unwiderstehlicher Songs vonABBA und bringt neben der Originalbesetzung auch viele neueGesichter, von Lily James ("Cinderella", "Baby Driver") bis SuperstarCher auf die Leinwand. Neben Oscar-Gewinnerin Meryl Streep als Donnakehren auch Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard und Oscar-GewinnerColin Firth als die drei möglichen Väter von Sophie zurück. LilyJames begeistert als junge Donna in den Rückblenden. Für Drehbuch undRegie zeichnet Ol Parker, Drehbuchautor von Best Exotic MarigoldHotel, verantwortlich.Die Sonne geht auf über Kalokairi, der zauberhaftesten allergriechischen Inseln. Seit den Ereignissen von "Mamma Mia!" sindeinige Jahre vergangen, als Sophie (Amanda Seyfried) feststellt, dasssie ein Baby erwartet. Sie vertraut sich den besten Freundinnen ihrerMutter, Rosie (Julie Walters) und Tanya (Christine Baranski), an undgibt zu, dass sie sich der Verantwortung vielleicht nicht gewachsenfühlt. Die beiden erzählen Sophie, wie ihre Mutter Donna (MerylStreep) damals Sam, Harry und Bill unter der Sonne Griechenlandskennen und lieben lernte - und wie sie, schwanger und auf sich alleingestellt, ihr Leben selbst in die Hand nahm.Die Karten sind an der Kinokasse und online unter cinestar.deerhältlich.