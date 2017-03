Mami - Wellness / Mit viel Fingerspitzengefühl - Wellnessangebote speziell für die Bedürfnisse werdender Mütter (FOTO)

Burg (Spreewald) (ots) -Während der Schwangerschaft verändert sich der Körper langsam,konzentriert sich auf das werdende Leben und stellt sich auf dieGeburt des Kindes ein. Auftretende Empfindlichkeiten und neueVorlieben begleiten diesen intensiven Prozess. Sie sind auch Ausdruckfür die Flexibilität, die Umstellungsfähigkeit der zukünftigen Mamaauf die neue Situation. Zuwendung - einerseits von der Außenweltgegenüber der Schwangeren und andererseits von der Mutter gegenüberdem wachsenden Kind - bekommt eine zentrale Bedeutung.Schwangeren, die gerade jetzt noch einmal verreisen wollen, bevordas Baby auf die Welt kommt, um sich verwöhnen zu lassen, empfiehltSpa-Managerin Karina Schulz im Hotel Bleiche Resort & Spa»Störchinnen-Wellness«. Eine spezielle Auswahl an verschiedenenBädern, Körperpackungen und Gesichtsbehandlungen sowie einfühlsameSchwangerschaftsmassagen von Kopf bis Fuß gehören zum Angebot imZeichen der Störchin. Der Vogel Storch ist das Wahrzeichen desHauses, weil er tatsächlich im Spreewald ein Zuhause hat, hier brütetund die Jungen aufzieht.Salben, massieren, baden, leichte Kost von süß bis sauer auf demumfangreichen Frühstücksbuffet und viel Raum im großzügigenWellnessbereich, der ebenso die herrliche Natur im Spreewaldeinbezieht, sorgen für ein Rundum-Wohlgefühl.Karina Schulz geht behutsam auf die Bedürfnisse der werdendenMütter ein: »Alles was gut tut, ist für schwangere Frauengrundsätzlich sinnvoll. Das kann von Frau zu Frau sehrunterschiedlich sein. Gerne stehen wir beratend zur Seite und stellenuns auf die individuellen Wünsche ein. Vorab sollte aber mit dembehandelnden Arzt geklärt sein, was möglich ist oder worauf »Frau«lieber verzichten sollte. Unsere speziellen Programme sind jedochallesamt bewährt und können jederzeit individuell angepasst werden.«Bei den Anwendungen steht die Haut im Mittelpunkt, die in derSchwangerschaft sowie nach der Geburt eine wahre Meiserleistungvollbringt. Sie braucht jetzt viel Pflege, besonders der wachsendeBabybauch: beliebt sind ausgiebige Streicheleinheiten während einersanften Massage mit Schlehenblütenöl. Die Haut entspannt dabeibesonders gut und das Bindegewebe wird gekräftigt, wodurch die Gefahrvon Schwangerschaftsstreifen vermindert werden kann. Eine Fußmassageverschafft Linderung bei müden, schweren Füßen und das Einmassierennatürlicher Öle in den Schulter- und Nackenbereich entspannt spürbar.Auch Lymphdrainage kommt zur Anwendung, die bei schweren Beinen,Abgeschlagenheit und Kopfschmerz die Entstauung begünstigt. Das Badenin einem der Pools mit unterschiedlichen Temperaturen entlastet dieGelenke und bringt vielen Schwangeren sichtbare Erleichte-rung. Einspezielles Honig-Milchbad versorgt den Körper mit hochwertigenVitaminen, mit Mineralstoffen und stärkt die Haut.Die besondere Atmosphäre im Damen Spa »Kleiner Himmel« trägtzusätzlich zum Wohlbefinden bei. Eine ganze Etage ist nur für Frauenreserviert. Helle Leichtigkeit sorgt für ein »himm-lisches Gefühl« imSpreewald. Hier kann »Frau« ein bis zu sechsstündiges Spa-Ritualgenießen. Es lehnt sich an uralte Badetraditionen der Frauen an, woauf verschiedene Reinigungs- und Pflegeanwendungen, Ruhephasen undZeit für Gespräche folgen. Die sinnliche Farb- und Lichtauswahl mitdurchgehend hellen Tönen, cremefarbenen weichen Teppichen sowieKu-scheldecken, weißen Leinenkissen und zart gewebten Vorhängengestalten den zentralen Raum, den »Marktplatz«, im Damen Spa.Wer lieber in Gesellschaft entspannen will, nimmt einfach dieFreundin, die zukünftige Großmama oder den Partner mit in die»Bleiche«, in dieses außergewöhnliche Resort und Spa inklusive 5.000Quadratmeter großen Wellnessbereich. Störchinnen Wellness: Kosmetik Menü- Ganzkörpersalzpeeling mit pflegender Quarkpackung imSoftpacksystem- vitale Fußpflege- Kosmetik-Reinigungsbehandlung für die Gesichtshaut mit der SensiSana Naturkos-metikca. 3 Stunden***Massage-Menü- Ganzkörperbürstenmassage mit Schlehenblütenöl- pflegendes Honig-Milchbad (Obacht bei Wassertemperatur),Beruhigung und Pflege der strapazierten Haut- wohltuende Fußmassage- Extensionsmassageca. 3 Stunden***Massagen für Schwangere: Fußmassage, Nackenmassage,Fußreflexzonenmassage, Extensionsmassage, LymphdrainagePackungen & Bäder: Honig-Milchbad, Leinölbad,Ganzkörper-QuarkpackungEbenso werden angeboten Beckenbodengymnastik und Auremie - dieoriginal Bleiche-Bewegungs- und Entspannungstechnik, die das Besteaus der Eurythmie, dem autogenen Training sowie der progressivenMuskelrelaxation in sich vereint. 