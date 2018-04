"Mama - Tochter Look Alike" - das Sommermotto 2018 von Stella Marina Beach (FOTO)

München (ots) -Hübsch wie Mama! Ab jetzt gehen wir im Partnerlook. Das MünchnerLifestyle-Label Stella Marina Beach hat in diesem Jahr vierverschiedene Tunikamodelle für den Partnerlook für Mütter und Töchterentworfen. Die Tunikakleider gibt es für die Mütter in den Größen XSbis XL und für die Kleinen von 1-2 Jahren bis 12 Jahren. AlleTunikakleider sind aus 100% Baumwolle. Preise: 65-95 Euro für dieMama, 46-50 Euro für Kinder.Die aktuelle Kollektion von Stella Marina Beach beinhaltet vielefrohe Farben und Designs. Diese kombiniert mit hohen Tragekomfortmachen Tuniken schnell zum neuen Liebling im Kleiderschank - zurFreude von Mutter und Tochter. Mit nur einem Kleidungsstück perfektangezogen.Stella Marina Beach ist eine Designfirma aus München, die aufTunikas für Frauen und Kinder spezialisiert ist. Alle Tuniken werdenin kleiner Stückzahl gefertigt und sind exklusiv im Onlineshop oderbei ausgesuchten Kollektions-Verkäufen erhältlich. "Wir verfolgendadurch die Strategie beste Qualität für beste Preise anbieten zukönnen", so die Designerin Stephanie Malgara (45).Zum Stöbern einfach auf www.stellamarinabeach.de gehen oder am 2.und 3. Mai 2018 zur Frühlings-Ausstellung im Priscohaus amPrinzregentenplatz in München vorbeischauen.Stella Marina Beach wurde 2014 von Stephanie Malgara gegründet.Die Designerin lebt in München und hat drei Töchter.Pressekontakt:Antje Burda089 8906491-11ab@burda-fink.deBurda und Fink GmbHAgentur für KommunikationMüllerstrasse 4080469 MünchenOriginal-Content von: Stella Marina Beach, übermittelt durch news aktuell