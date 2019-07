Malware-Rekord 2019: Emotet mit über 30.000 Varianten in sechs Monaten (FOTO)

Bochum (ots) -Die Macher des Trojaners Emotet verantworten die aktuellproduktivste Cybercrime-Kampagne. Im ersten Halbjahr 2019 hat G DATAbereits mehr Versionen entdeckt als im gesamten Jahr 2018:Durchschnittlich mehr als 200 neue Versionen am Tag.Der Trojaner Emotet ist eine der häufigsten und gefährlichstenBedrohungen für Unternehmen. Die Allzweckwaffe des Cybercrime wirdvon Kriminellen meist zur gezielten Spionage in Unternehmen genutzt.Im ersten Halbjahr 2019 registrierten die Sicherheitsexperten von GDATA bereits mehr als 30.000 Varianten der Schadsoftware - mehr alsim gesamten Jahr 2018. Im vergangenen Jahr beobachtete G DATA rund28.000 Versionen der Malware - ein Durchschnitt von etwa 70 Versionenam Tag.Der Emotet-Trojaner ist allerdings nicht nur wegen der Massen anneuen Samples gefährlich: "Im Hintergrund nutzen die Kriminellenmodernste Technologien wie KI und Graphdatenbanken, um ihre Angriffemöglichst glaubwürdig aussehen zu lassen", sagt Tim Berghoff, G DATASecurity Evangelist. "Spam-Mails werden heute längst nicht mehr imNamen angeblicher nigerianischer Prinzen versendet, sondern sehen auswie ganz normale Geschäftsvorgänge. Diese sind selbst von geschultenMitarbeitern schwer zu erkennen."Trotz der Rekordzahlen im ersten Halbjahr sind die Neuinfektionenmit Emotet in den vergangenen Wochen zurückgegangen. Bei G DATAkommen seit dem 8. Juni sehr viel weniger neue Samples an, auch dieInfektionen sind zurückgegangen. "Möglicherweise formiert sich dieGruppe hinter Emotet gerade neu", sagt Berghoff. "Für eine Entwarnungist es daher viel zu früh."Pressekontakt:G DATA Software AGKathrin Beckert-PlewkaPR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 507Vera HaakePR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 376Hauke GierowPressesprecherPhone: +49 (0) 234 - 9762 665Stefan KarpensteinPR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 517E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178,44799 Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell