Malu Dreyer dringt bei Diesel auf mehr Zusagen der Autobranche

MAINZ (dpa-AFX) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fordert von der Automobilindustrie weitere Schritte zur Senkung der Schadstoffbelastung von Dieselautos.



Die Verabredungen des Dieselgipfels könnten allenfalls ein erster Schritt sein, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. "Ganz wichtig ist, dass jetzt in den Arbeitsgruppen (...) weiterverfolgt wird, inwieweit die Automobilbranche eigentlich weiter nachlegen muss, um die Werte zu bringen." Es gehe um Nachrüstung zur Einhaltung von Grenzwerten, um mehr Elektroautos und um den Weg dahin.

Die deutschen Autobauer hatten bei dem Gipfel Anfang August zugesagt, Umstiegsprämien für Besitzer alter Diesel zu finanzieren. Außerdem sollen 5,3 Millionen Fahrzeuge eine neue Software erhalten, darunter 2,5 Millionen Autos von VW , für die nach dem Skandal um Abgasmanipulationen Nachrüstungen angeordnet wurden. Die Branche lehnt allerdings Umbauten an Motoren ab.

Grünen-Landeschefin Jutta Paulus und die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Tabea Rößner, forderten die Einführung einer blauen Plakette für Diesel-Autos der Schadstoffklasse Euro 6, aber nicht darunter. Paulus warf Dreyer in der "Allgemeinen Zeitung" aus Mainz (Dienstag) Symbolpolitik vor, wenn sie Fahrverbote verhindern wolle. Dreyer sieht dennoch keinen Streit mit dem grünen Koalitionspartner: "Wir haben keine Auseinandersetzung in der Koalition. Wir haben im Bundesrat die blaue Plakette abgelehnt."/vr/DP/men