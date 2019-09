"Malteser Nachbarschaft": Neues Projekt fördert Hilfe unter Nachbarn (FOTO)

Berlin (ots) -+++ Eine gemeinsame Initiative der Senatsverwaltung fürGesundheit, Pflege und Gleichstellung und des Malteser Hilfsdienstese.V. +++In der Hauptstadt gibt es ab sofort ein neues Angebot fürgeförderte Nachbarschaftshilfe. "Malteser Nachbarschaft" heißt dasProjekt, das Pflegebedürftige besser entlasten undnachbarschaftliches Engagement stärken soll. Dabei handelt es sich umeine gemeinsame Initiative von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci unddem Malteser Hilfsdienst Berlin.Die Idee ist einfach: Nachbarschaftliche Hilfe fürpflegebedürftige Nachbarn wird ab sofort von der BerlinerSenatsverwaltung und den Pflegekassen gefördert und unterstützt.Konkret bedeutet das: Die Malteser als anerkannter sozialer Trägerberaten das "Nachbarschafts-Tandem", koordinieren dieNachbarschaftshilfe, versichern und schulen die helfenden Nachbarn.Der Nachbar erhält für seine Unterstützung eineAufwandsentschädigung. Die Leistung der Malteser kann über denEntlastungsbetrag nach §45 SGB XI abgerechnet werden. Der liegt beimonatlich 125 Euro und steht jedem ambulant versorgtenPflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 zu.Pflegesenatorin Dilek Kalayci: "Wenn Menschen pflegebedürftigeNachbarn unterstützen, ihnen helfen und sie pflegen, sind dies inmeinen Augen Heldinnen und Helden des Alltags. Ihr Engagement kannman gar nicht genug wertschätzen. Und sie benötigenselbstverständlich Unterstützung: Das neue Projekt "MalteserNachbarschaft" habe ich gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienstinitiiert, da viele Pflegebedürftige den ihnen zustehendenEntlastungsbetrag ihren helfenden Nachbarn zur Verfügung stellenmöchten. Ich freue mich, dass die Malteser diese Idee umsetzen unddazu beitragen, bestehender Nachbarschaftshilfe einen unterstützendenRahmen zu geben.""In einer Metropole wie Berlin ist Hilfe unter Nachbarn angesichtszunehmender Vereinsamung und einer alternden Gesellschaft wichtigerdenn je", so Henric Maes, Diözesangeschäftsführer der BerlinerMalteser. "Dieses Projekt zeigt helfenden Nachbarn Wertschätzung. Esträgt hoffentlich dazu bei, viele Menschen zu inspirieren, einemHilfebedürftigen nebenan in ähnlicher Weise zu helfen," so Maesweiter. Pflegebedürftige, die bereits von ihren NachbarnUnterstützung bei alltäglichen Aufgaben erhalten - ob beim Einkaufen,Müll entsorgen oder Kochen - können sich direkt an die Malteserwenden, um Teil des "Nachbarschaftsprogramms" zu werden(www.malteser-berlin.de/nachbarschaft).Pressekontakt:Charlotte Rybak, Leitung KommunikationMalteser Hilfsdienst e.V., Alt-Lietzow 33, 10587 BerlinE-Mail: charlotte.rybak@malteser.org, Tel.: 030 - 34 80 03 - 803 o.0151-533 44 120Presse-Kontakt:Lena Högemann, PressesprecherinSenatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und GleichstellungE-Mail: pressestelle@sengpg.berlin.de, Tel.: 030 - 90 28 28 53Original-Content von: Malteser in Deutschland, übermittelt durch news aktuell