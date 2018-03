Malmström spricht mit Wilbur Ross über Stahl-Überkapazitäten

WASHINGTON (dpa-AFX) - EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström ist im Streit über die Zollpolitik in Washington mit US-Handelsminister Wilbur Ross zusammengekommen.



Beide hätten sich vor allem darüber verständigt, wie dem Problem der hauptsächlich von China verursachten Überkapazitäten auf den weltweiten Stahl- und Aluminiummärkten beizukommen sei, teilte ein Sprecher der EU-Vertretung am Dienstag (Ortszeit) nach der Unterredung mit. Malmström hatte vor ihrem Abflug in die US-Hauptstadt in Brüssel erklärt, sie strebe eine komplette Ausnahme für die EU-Länder an.

Malmström will am Mittwoch auch mit dem Handelsbeauftragten von US-Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer, reden, der als Hardliner gilt. Die Gespräche gingen auf unterschiedlichen Ebenen weiter. Am Montag und Dienstag hatte auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit den gleichen Partnern wie Malmström gesprochen.

US-Präsident Donald Trump hatte vor knapp zwei Wochen Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium für fast alle Länder verhängt und die nationale Sicherheit der USA als Grund dafür angeführt. Die EU nimmt für sich in Anspruch, ihr stehe eine Ausnahmeregelung zu. Trump warf der EU jedoch unfaire Handelspraktiken vor./dm/DP/zb