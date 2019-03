Malmström kommt erneut zu Handelsgesprächen nach Washington

WASHINGTON (dpa-AFX) - EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström will am Mittwoch in Washington weitere Vorbereitungen für Gespräche über ein Zollabkommen mit den USA treffen.



Malmström kommt mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer zusammen. Sie will ihn unter anderem darüber in Kenntnis setzen, wie weit die Vorbereitungen für offizielle Handelsgespräche auf EU-Seite gediehen sind. Bisher hat Malmström von den Mitgliedsstaaten noch kein Verhandlungsmandat, Länder wie Frankreich und Belgien wollen noch abwarten.

Trump droht mit Zöllen auf Autoimporte aus der EU in die USA. Das Handelsministerium hatte dem Präsidenten einen Bericht vorgelegt, wonach die Autoimporte die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigen können. Auf dieser Grundlage könnte Trump unter Umständen Zölle verhängen, ohne gegen Regeln der Welthandelsorganisation zu verstoßen.

Um die Zölle zu verhindern, will die EU ein Abkommen mit den USA erreichen, dass Zollfreiheit auf alle Industrieprodukte vorsieht. Die USA wollen dies möglichst sogar noch ausweiten, etwa auf den Agrarsektor. Dies wird in Brüssel aber ausgeschlossen./dm/DP/stk