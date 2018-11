Mallorca nimmt Mietwagen ins Visier: Von CO2-Steuern und Strafzetteln

Köln (ots) -- Kommt die Ökosteuer jetzt doch? Vermieter weist auf CO2-Steuerhin- Mietwagen blockieren öffentliche ParkplätzeMallorca wird immer mehr von Mietwagen überflutet. Auch in derdiesjährigen Hauptsaison waren auf der beliebten Urlaubsinsel wiederbis zu 100.000 Mietwagen unterwegs. Das führt zu Verkehrsproblemenund belastet die Umwelt. Seit Jahren schon wird eine Ökosteuer fürMietwagen diskutiert. Laut dem Vermieter Goldcar könnte diese nuntatsächlich bald in Kraft treten. "Noch steht das Datum desInkrafttretens dieser Steuer nicht fest, einige Quellen redenallerdings vom 1. Mai", heißt es auf der Webseite des Autovermieters,der zur Europcar Mobility Group gehört.Zu der Ausgestaltung der Steuer schreibt Goldcar, dass diese aufallen Balearischen Inseln gelten soll. "Die Höhe der Steuer hängt vondem CO2-Ausstoß des Mietfahrzeugs ab, und im Augenblick desAufsetzens dieser Mitteilung ist von diesen Beträgen die Rede:3EUR/Tag bei Mietfahrzeugen mit weniger als 160g/km, 6,5EUR/Tag beiFahrzeugen bis 200g/km, und 7,5EUR bei Fahrzeugen über 200g/km."Dabei bezieht sich Goldcar auf Informationen der Regionalregierungder Balearischen Inseln. Der Hinweis findet sich auf derGoldcar-Webseite für Menorca bei Klick auf den Link "Treffpunkt":www.goldcar.es/de/buros/goldcar-buro-menorca-flughafen/.billiger-mietwagen.de hat inzwischen beim Tourismusministerium derBalearen nachgehakt, um eine Bestätigung zu erhalten. Bisher liegtdem Vergleichsportal aber noch keine Antwort vor.Die Mietwagenflut auf Mallorca belastet aber nicht nur die Umwelt,sondern auch den Verkehr. Aktuell ärgern sich Anwohner und Urlauberbesonders über einen Mangel an Parkplätzen, denn diese werdenzunehmend auch von nicht vermieteten Fahrzeugen blockiert. Diemallorquinischen Kommunen und die Polizei greifen nun konsequenterdurch:Städtische Verordnungen beispielsweise von Palma oder Calviàregeln nämlich ganz klar, dass nicht vermietete Fahrzeuge nicht auföffentlichen Parkplätzen abgestellt werden dürfen. Die Flotten derMietwagenanbieter auf Mallorca sind inzwischen aber so groß, dass esgerade in der Nebensaison an Stellplätzen mangelt und Vermieter somitgegen diese Regelung verstoßen. Daher verteilte die örtliche Polizeiallein in Palma zwischen Juni und September rund 1.000 Knöllchen fürdie illegal geparkten Fahrzeuge. Um dabei die vermieteten von dennicht vermieteten Fahrzeugen unterscheiden zu können, sindMietwagenfahrer ebenfalls per Verordnung dazu angehalten, ihrenMietvertrag bzw. ein entsprechendes Formular des Vermieters in dieWindschutzscheibe zu legen.Die Bußgelder betragen zwischen 60 und 90 Euro pro Tag undFahrzeug. Um den Strafen zu entgehen, versuchen die Vermieter jetztverzweifelt, ihre Fahrzeuge auch in der Nebensaison loszuwerden. Dasschlägt sich in den Preisen nieder: Im November kann ein Mietwagen amFlughafen Palma de Mallorca beispielsweise ab 1ct pro Tag angemietetwerden. "Wir hoffen, dass die Vermieter diese Maßnahmen zum Anlassnehmen und ihre Überkapazitäten reduzieren. Diese sorgen nämlichnicht nur bei den Parkplätzen für Probleme", sagt Frieder Bechtel,Pressesprecher von billiger-mietwagen.de. PM-ID: 100Über billiger-mietwagen.de:www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- undPreisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 15 JahrenBranchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Kölnund Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente undkundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einenkostenlosen Kundenservice per Telefon. 2018 kürten DIE WELT undServiceValue billiger-mietwagen.de bereits zum zweiten Mal in Folgezum "Preis-Champion" unter den Mietwagen-Vergleichsportalen.Ebenfalls 2018 ernannten der Sender n-tv und das Deutsche Institutfür Service Qualität billiger-mietwagen.de bei einem Vergleich von 10Mietwagen-Portalen aufgrund seines hohen Service-Niveaus und der sehrguten Preisgestaltung zur Nr. 1. Im Jahr 2016 wurdebilliger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenenJahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen,unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgendenTestsiegen (2010 - 2014) als "bester Mietwagenvermittler".Pressekontakt für Rückfragen:Frieder Bechtel, Tel: 0221/16790-008, E-Mail:presse@billiger-mietwagen.de,Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln, Fax: 0221/16790-099,www.billiger-mietwagen.deOriginal-Content von: billiger-mietwagen.de, übermittelt durch news aktuell