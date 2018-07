Mallorca: Spaß-Urlaub zum Mini-Preis / Drei Nächte auf Mallorca bei Ryanair Holidays für 199 Euro / Sieben Nächte mit Halbpension für 355 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Baden-Baden (ots) - Spaß-Urlauber mit bereits gebuchten Reisenwerden sich ärgern: Europas Fluggesellschaft Nummer 1 legt exklusivfür den deutschen Reisemarkt "Party Deals" auf - drei Nächte lassensich nah am Strand selbst in der Hochsaison bereits für 199 Euroinklusive Flug, Übernachtung und Transfers buchen."Spar Dir Prozente für Deine Promille" wirbt Ryanair Holidays(http://holidays.ryanair.com), die aber auch mit Wochen-Tripspreislich überraschen. Sieben Nächte inklusive Halbpension, denFlügen und Transfers sind für nur 355 Euro zu haben - ebenso in einemkomfortablen Hotel mit vier Sternen.Dass die Preise selbst zur Hochsaison so günstig sind, liegt auchan der Flugplanung: Noch stehen aktuell zahlreiche Plätze der mitsehr preiswerten Flügen gestarteten Ryanair-Beteiligung Laudamotionzur Verfügung - ab vielen deutschen Airports. Wichtig zu wissen: AlleKunden von Ryanair Holidays genießen selbstverständlich die Vorzügeeiner Pauschalreise nach deutschem Gesetz - inklusive Reiseschutz.Über Ryanair Holidays: Ryanair Holidays(http://holidays.ryanair.com) ist das Urlaubsportal der beliebtestenLow Cost Airline Europas, die täglich auf rund 2.000 Flügen mit 400neuen Boeing-Jets Kurs auf 37 Länder nimmt. Verantwortlich für dasProgramm ist die in Baden-Baden ansässige HLX Touristik.