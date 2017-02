Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Baden-Baden (ots) - Fashion-Europas Ferieninsel Nummer eins istnicht nur zur Hochsaison ein Urlaubs-Hit: Kenner schieben jetzt einpaar Ferientage ein. Nicht nur, dass die angenehmen Temperaturen vonbis zu 20 Grad rund sieben Millionen Mandelbäume blühen lassen undganz Mallorca in ein zauberhaftes rosa Kleid hüllen.Im Februar und März warten auch besonders viele kulturelleHighlights wie etwas das Beethoven-Festival oder Kunstausstellungenmit Arbeiten von Joseph Beuys, Elvira Bach oder Jörg Immendorf. Zudemhaben in den vielen Top-Restaurants Köche und Servicepersonaldeutlich mehr Zeit, Gäste zu verwöhnen.Vor allem aber: Die Preise für attraktive Arrangements sind sogünstig wie sonst das ganze Jahr nicht wieder. Bei Lufthansa Holidays(www.lufthansaholidays.com/mallorca) etwa lassen sich sieben Nächtein einem Vier-Sterne-Hotel bereits ab 399 Euro buchen. Und wer nurein Wochenende plant, steigt zwei Nächte mitten in Palma in einemHaus dieser Kategorie für 244 Euro ab.Fast unwiderstehlich die Angebote zum "Handtaschenpreis": Wer nurmit Handgepäck fliegt, macht jetzt bereits für 188 Euro drei TageUrlaub auf Mallorca.Wie "in" die Insel und ihre Metropole gerade im bevorstehendenFrühjahr ist, zeigt ein Blick auf die Buchungslisten. Palma laufe, soLeiterin Natalie Schlüter, "dank seiner Vielfalt Barcelona gerade denRang ab."Über Lufthansa Holidays: Lufthansa Holidays ist eine Marke der HLXTouristik GmbH. Das in Baden-Baden ansässige Unternehmen kombiniertmittels der Player-Hub-Technologie von peakwork in Echtzeit Reisenund zeigt dann jeweils den besten aktuell verfügbaren Preis an.Hauptgesellschafter ist Karlheinz Kögel, der 95 Prozent derFirmenanteile besitzt. Die restlichen fünf Prozent hält Ralf Usbeck,Gründer und Geschäftsführer der peakwork AG. HLX betreibt LufthansaHolidays seit Mai 2015.Pressekontakt:Tel. +41 (0) 61 306 3312Mail: presse@hlx.comOriginal-Content von: Lufthansa Holidays, übermittelt durch news aktuell