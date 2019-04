Mallinckrodt kündigt Studie zum Nachweis der Wirksamkeit der ECP-Immunmodulation als Ergänzung zur lokalen Standardtherapie bei der Behandlung von lungentransplantierten Patienten mit Bronchiolitis-Obliterans-Syndrom (BOS) an

-- Retrospektive Studie zeigt, dass ECP als Ergänzung zur lokalenStandardtherapie die Überlebenschancen bei Patienten mitLungentransplantation, bei denen BOS diagnostiziert wird, imVergleich zu Kontrollgruppen um ca. 30 % verbessert ---- Ergänzende ECP-Therapie senkt auch die Kosten fürKrankenhausaufenthalte bei BOS-Patienten --Staines-Upon-Thames, Großbritannien (ots/PRNewswire) -Mallinckrodt plc (NYSE: MNK), ein führendes spezialisiertesPharmaunternehmen, kündigt die Vorstellung der Ergebnisse einerretrospektiven Studie an, die die Wirksamkeit der extrakorporalenFotopherese (ECP; Extracorporeal Photopheresis) als Ergänzung zurlokalen Standardtherapie bei Patienten mitBronchiolitis-Obliterans-Syndrom (BOS) nachweist.1.Die unter der Leitung von Dr. Christian Joukhadar von J&P MedicalStudy Ltd durchgeführte Studie. wird am Freitag, den 5. April 2019,in einer mündlichen Präsentation auf der 39. Jahrestagung und denwissenschaftlichen Sitzungen der International Society for Heart andLung Transplantation (ISHLT) in Orlando, Florida, USA, vorgestellt.Mallinckrodt unterstützte die Veröffentlichung der Studie.Die Arbeit von Dr. Joukhadar befasste sich mit dem Einsatz von ECPan der Medizinischen Universität Wien als empirischeBehandlungsoption für Empfänger von Lungentransplantaten, die an BOSleiden. Ziel der Studie war es, die Krankenhauskosten und denklinischen Wert von ECP als Ergänzung zur lokalen Standardtherapievon BOS im Vergleich zur Standardbehandlung allein zu bewerten. ImRahmen dieser Studie wurde UVAR XTS(TM) als ECP-Technologieeingesetzt.Die retrospektive Studie zeigt, dass die Ergänzung von ECP imVergleich zu herkömmlichen BOS-Monotherapien allein dieÜberlebenschancen bei Patienten mit Doppel-Lungentransplantation, beidenen BOS diagnostiziert wurde, deutlich verbessert. Über einenBeobachtungszeitraum von bis zu 15,5 Jahren konnte dieÜberlebenswahrscheinlichkeit bei den mit ECP behandelten Patienten imVergleich zu Kontrollgruppen um etwa 30 % verbessert werden.2Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Ergänzung von ECP zurStandardtherapie einen wesentlich positiven Einfluss auf die Anzahlder Gesamtzahl von Krankenhaus-Wiedereinweisungen sowie Pflege- undBehandlungstage im Vergleich zur Behandlung mit Standardtherapieallein hat. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass sich der Einsatzvon "ECP bei der Behandlung von Patienten mit Lungentransplantation,die mit BOS behandelt werden, als hochwirksam und kostengünstigerwiesen hat. 3"Mallinckrodt, ein Vorreiter bei der Entwicklung undBereitstellung von immunmodulierenden ECP-Therapien, freut sich, dassdiese Studie die klinische Wirksamkeit bei den mit BOS behandeltenLungentransplantatempfängern belegt und erhebliche Kosteneinsparungenfür Krankenhäuser ermöglicht", erklärte Dr. med. Steven Romano,Executive Vice President und wissenschaftlicher Leiter vonMallinckrodt. "Wir sind stolz darauf, die Bemühungen zur Bewertungder Wirksamkeit von ECP in diesem kritischen Bereich derPatientenversorgung zu unterstützen."Einen Teil der Präsentation finden Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2425686-1&h=4222605630&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2425686-1%26h%3D2635961569%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fabstractsonline.com%252Fpp8%252F%2523!%252F5770%252Fpresentation%252F14875%26a%3Dhere&a=hier).Mallinckrodt ist der weltweit einzige Anbieter von zugelassenen,vollständig integrierten Systemen zur Verabreichungimmunmodulatorischer Therapien über ECP. DieTherakos-Therapieplattformen, darunter die neueste Generation desTHERAKOS(TM) CELLEX(TM)-Fotopheresesystems, werden von akademischenmedizinischen Zentren, Krankenhäusern und Behandlungszentren in fast40 Ländern eingesetzt. Weltweit wurden damit mehr als 1 MillionBehandlungen durchgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.therakos.co.uk.UVAR XTS- und THERAKOS CELLEX-Fotopheresesysteme sind in einerReihe von globalen Märkten, einschließlich Europa, zur Verabreichungvon Fotopherese-Therapien zugelassen. Weitere Informationen zuzugelassenen Anwendungen für bestimmte Therapiegebiete finden Sie inIhrer lokal zugelassenen Kennzeichnung.Wichtige Sicherheitshinweise zum THERAKOSTM-FotophereseverfahrenIndikationenDie THERAKOS UVAR XTS- und THERAKOS CELLEX-Fotopheresesystemeeignen sich zur Verabreichung von Fotopheresetherapien. Einevollständige Liste der Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen finden Sieauf der entsprechenden Produktkennzeichnung.GegenanzeigenDie THERAKOS-Fotopheresetherapie ist bei Patienten mit einerspezifischen Vorgeschichte einer lichtempfindlichen Erkrankungkontraindiziert. THERAKOS-Fotopherese ist bei Patientenkontraindiziert, die einen extrakorporalen Volumenverlust nichttolerieren können oder bei denen die Zahl der weißen Blutkörperchenden Wert von 25.000 mm3 übersteigt. THERAKOS-Fotopherese ist beiPatienten kontraindiziert, die an Gerinnungsstörungen leiden oder beidenen eine Milzentfernung vorgenommen wurde.Warnungen und VorsichtsmaßnahmenTHERAKOS-Fotopheresebehandlungen sollten stets an Standortendurchgeführt werden, an denen medizinische Standard-Notfallausrüstungzur Verfügung steht. Volumenersatzflüssigkeiten und/oderVolumenerweiterer sollten während des gesamten Verfahrens jederzeitleicht zugänglich sein. Die Sicherheit bei Kindern ist nichtnachgewiesen.Sowohl Männer als auch Frauen sollten während und nach Abschlussder Fotopheresentherapie angemessene Vorkehrungen zurEmpfängnisverhütung treffen.Nebenwirkungen- Hypotonie kann bei jeder Behandlung mit extrakorporaler Zirkulationauftreten. Überwachen Sie den Patienten während der gesamtenBehandlung eng auf Anzeichen von Hypotonie.- Transiente pyretische Reaktionen, 37,7-38,9 °C (100-102 °F), wurdenbei einigen Patienten innerhalb von sechs bis acht Stunden nacheiner erneuten Infusion des fotoaktiviertenleukozytenangereicherten Blutes beobachtet. Die pyretische Reaktionkann von einer vorübergehenden Zunahme von Erythrodermie-Symptomenbegleitet werden.- Eine Behandlungshäufigkeit, die die Kennzeichnungsempfehlungenübersteigt, kann zu einer Anämie führen.- Der venöse Zugang ist mit einem geringen Infektions- undSchmerzrisiko verbunden.Eine vollständige Liste der Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmenfinden Sie auf der entsprechenden Produktkennzeichnung.1. Joukhadar C, Knobler R, Cho A, et al. Extracorporeal PhotopheresisImproves Survival Probability and Lowers Hospital-Related Expenses InLung Transplant Recipients With Bronchiolitis Obliterans Syndrome,The Journal of Heart and Lung Transplantation. Ausgabe 38, Nummer 4,S1-S526. doi: 10.1016/j.healun.2019.01.2872. ibid3. ibidINFORMATIONEN ZU MALLINCKRODTMallinckrodt ist ein globales Unternehmen mit mehrerenhundertprozentigen Tochtergesellschaften, die speziellepharmazeutische Produkte und Therapien entwickeln, herstellen,vermarkten und vertreiben. Die berichtspflichtigen Segmente derSpecialty Brands des Unternehmens umfassen Autoimmun- und selteneKrankheiten in Spezialgebieten wie Neurologie, Rheumatologie,Nephrologie, Pulmonologie und Ophthalmologie, Immuntherapie undneonatale Beatmungstherapien sowie Analgetika. Das berichtspflichtigeSegment Specialty Generics und Amitiza umfasst Spezialgenerika,pharmazeutische Wirkstoffe und AMITIZA® (Lubiprostone). WeitereInformationen zu Mallinckrodt erhalten Sie unterwww.mallinckrodt.com.Mallinckrodt nutzt seine Website als Kommunikationskanal fürwichtige Unternehmensinformationen wie Pressemitteilungen,Investorenpräsentationen und andere finanzielle Informationen.Darüber hinaus nutzt es seine Website, um der Öffentlichkeit Zugangzu zeitlich kritischen Informationen zum Unternehmen zu erleichtern,bevor oder anstelle der Kommunikation einer Pressemitteilung oderMeldung bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), umdieselben Informationen offenzulegen. Daher sollten Investoren aufder Seite für Investor Relations der Website wichtige und zeitlichkritische Informationen beachten. Besucher der Website können sichauch registrieren, um automatische E-Mail- und andereBenachrichtigungen zu erhalten. Dadurch werden sie benachrichtigt,wenn neue Informationen auf der Seite für Investor Relationsbereitgestellt werden.WARNHINWEISE ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGENDiese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zurTHERAKOS-Fotopheresetherapie einschließlich der potenziellenVorteile, die mit ihrer Verwendung verbunden sind. 