Mallinckrodt gibt den Preisträger des 2021 Advancing Extracorporeal Photopheresis Immunomodulation Investigator Award bekannt

Dublin (ots/PRNewswire) - -- Mallinckrodts Forschungspreis 2021 spiegelt reiche Vielfalt der modernsten ECP-Forschung wider --Ein Projekt, das die immunmodulatorischen Effekte der extrakorporalen Photopherese-Therapie (ECP) durch körpereigene Zellen analysieren wird, hat den Forschungspreis 2021 Advances in Immunomodulatory ECP von Mallinckrodt plc gewonnen.Bereits zum vierten Mal wird Mallinckrodt, Anbieter von zugelassenen, voll integrierten Systemen für die Verabreichung von immunmodulatorischen Therapien über ECP, den mit 50.000 EUR dotierten Preis während der Jahrestagung der European Group for Blood and Marrow Transplant (EBMT) überreichen.Das preisgekrönte Projekt, das vom RIGHT-Institut (UMR1098) in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Besançon, Frankreich, eingereicht wurde, zielt darauf ab, die Mechanismen des durch ECP erzeugten Zelltods und die direkten Auswirkungen auf die an der Auflösung von Entzündungen beteiligten körpereigenen Zellen zu untersuchen. Das Team wird von Dr. Etienne Daguindau geleitet.Auf der Jahrestagung der EBMT wurden auch Forschungsarbeiten vorgestellt, die im Rahmen des ersten Investigator Awards finanziert wurden, der 2018 anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der bahnbrechenden THERAKOS ECP-ImmunmodulationTM von Mallinckrodt ins Leben gerufen wurde.Als Teil des fortlaufenden Engagements des Unternehmens für die Forschung auf dem Gebiet der Immunmodulation durch ECP über alle therapeutischen Anwendungen hinweg, wurde diese Initiative eingerichtet, um Personen und Institutionen auszuzeichnen, deren Forschung zum Fortschritt in diesem breiten Bereich der Medizin beiträgt.Steven Romano, M.D., Executive Vice President und Chief Scientific Officer von Mallinckrodt, sagte: "Die eingereichten Beiträge für den diesjährigen Investigator Award deckten wie immer ein breites Spektrum an Krankheitsbildern ab, ein Beweis für den enormen Ehrgeiz und die Visionen unserer Forschungsgemeinschaft und die potenziellen, weitreichenden Anwendungen der ECP."Eingereicht werden konnten Beiträge von Klinikern und Wissenschaftlern, die an translationaler oder ergebnisorientierter Forschung arbeiten, sowie von Kooperationsprojekten. Die eingereichten Projekte wurden anhand einer Reihe von Kriterien bewertet, darunter wissenschaftlicher Wert, Originalität und Durchführbarkeit.Romano gratulierte dem Siegerteam und fügte hinzu: "Als Pionier der ECP-Immunmodulation ist Mallinckrodt stolz darauf, die Arbeit derjenigen zu unterstützen, die dieses spannende Gebiet der Medizin weiter erforschen. Ich gratuliere Dr. Daguindau und seinem Team und freue mich auf die Ergebnisse."Im Jahr 2018 ging der Preis an ein Team der Abteilung für Hämatologie des Rotherham NHS Foundation Trust. Unter der Leitung von Dr. Nick Matthews untersuchte die Studie die Wirkung von ECP auf Monozyten im Rahmen einer Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD).Dr. Matthews sagte: "Es bedeutete dem Team sehr viel, für den Forschungspreis ausgewählt zu werden. Wir waren sehr geehrt, sehr überrascht und sehr erleichtert, denn wir brauchten die Mittel, um unsere Arbeit fortzusetzen.""Es ist so ein weites Forschungsfeld, mit viel Konkurrenz und vielen drängenden Forschungsfragen, aber dieser Preis richtet sich ausschließlich an die ECP-Immunomodulationsforschung, das macht ihn sehr besonders."Bewerbungen für den 2022 Advancing ECP Immunomodulation Investigator Award werden ab September entgegengenommen. Alle Informationen zur Teilnahme finden Sie unter https://www.therakos.eu/healthcare-professionals/research-opportunities-educational-grants/educational grantsINFORMATIONEN ZU THERAKOSDie Therakos-Therapieplattformen, darunter die neueste Generation des THERAKOS(TM) CELLEX(TM) Photopheresesystems, werden von akademischen medizinischen Zentren, Krankenhäusern und Behandlungszentren in fast 30 Ländern eingesetzt. Weltweit wurden damit mehr als 1 Million Behandlungen durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter www.therakos.euINFORMATIONEN ZU MALLINCKRODTMallinckrodt ist ein globales Unternehmen; das spezielle pharmazeutische Produkte und Therapien entwickelt, herstellt, vermarktet und vertreibt. Schwerpunkte des Unternehmens umfassen Autoimmun- und seltene Krankheiten in Spezialgebieten wie Neurologie, Rheumatologie, Nephrologie, Pulmologie und Ophthalmologie, Immuntherapie und neonatale Beatmungstherapien sowie Analgetika und gastrointestinale Produkte. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehören der Erwerb und das Management von hochregulierten Rohstoffen sowie spezialisierte Fähigkeiten in den Bereichen Chemie, Formulierung und Herstellung. Das Segment Specialty Brands umfasst Markenarzneimittel und das Segment Specialty Generics umfasst Spezial-Generika, pharmazeutische Wirkstoffe und externe Fertigung. 