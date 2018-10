Mallinckrodt: Die Bullen versuchen den Ausbruch, aber …

Der Kurs der Aktie des US-Pharmakonzerns Mallinckrodt setzte in der letzten Woche die bärische Flagge fort, die sich nach den großen Verlusten vom 4. Oktober gebildet hat. Es gelang den Käufern, den Kurs am Freitag bis an die 50-Tagelinie heranzuführen. Diese verläuft aktuell bei 28,42 US-Dollar.

Mit einem Tageshoch von 28,46 US-Dollar wurde der gleitende Durchschnitt zwar erreicht, es gelang den Bullen jedoch nicht, ihn

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.