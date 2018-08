Malion New Materials: Aktienanalyse vom 01.08.2018: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Malion New Materials, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 31.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 15,81 CNY.

Unser Analystenteam hat Malion New Materials auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Malion New Materials-Aktie: der Wert beträgt aktuell 90,71. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Malion New Materials auf dieser Basis überkauft (Wert: 84,12). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Malion New Materials damit ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Malion New Materials erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 58,26 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemicals"-Branche sind im Durchschnitt um 4,18 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +54,08 Prozent im Branchenvergleich für Malion New Materials bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,18 Prozent im letzten Jahr. Malion New Materials lag 54,08 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Malion New Materials wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Malion New Materials auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.