Mali vor den Präsidentschaftswahlen: Welthungerhilfe fordert Reformen für mehr Sicherheit und weniger Hunger

Bonn/Berlin (ots) - Die Welthungerhilfe fordert anlässlich derPräsidentschaftswahlen in Mali größere Anstrengungen für denstaatlichen Wiederaufbau und die Bekämpfung von Hunger und Armut.Damit die einstige Vorzeigedemokratie Westafrikas eine Perspektivefür die Lösung der anhaltenden politischen und militärischen Krisehat, ist die internationale Gemeinschaft auch weiterhin nach denWahlen gefordert."Die schleppende Umsetzung des Friedensprozesses und ungelösteKonflikte bedrohen die Entwicklung des Landes und gefährden diebereits erzielten Fortschritte bei der Hungerbekämpfung. Ohnestaatlichen Wiederaufbau und tiefgreifende Reformen insbesondere vonMilitär, Polizei und Justiz droht der malische Staat seineHandlungsfähigkeit weiter zu verlieren. Armut und Perspektivlosigkeitfür ganze Generationen wären die Folge. Dabei hat Mali eine zentraleBedeutung in der Sahelzone - auch für Europa - und steht mit denPräsidentschaftswahlen endgültig an einem Scheideweg", betont JanFahlbusch, Leiter Politik der Welthungerhilfe.Trotz umfangreicher Unterstützung für die Stabilisierung desLandes bleiben Hunger- und Armutsbekämpfung eine zentraleHerausforderung. Über 4 Millionen Malier, darunter viele Frauen undKinder, können sich ohne Hilfe nicht mehr ausreichend ernähren. Diestaatliche Verwaltung ist aufgrund der schlechten Sicherheitslage inweiten Teilen von Mali nicht mehr präsent. Die Landbevölkerung isthäufig bewaffneten Gruppen schutzlos ausgeliefert."Der Hunger wird sich während der Zeit zwischen den Ernten vorallem in unsicheren Gebieten verschlimmern. Die Vorräte sindaufgebraucht und die nächste Ernte weit weg. Die Kleinbauern müsstenjetzt in der Regenzeit aussäen, trauen sich aber nicht auf ihreFelder. Im Landesinneren gibt es Kämpfe zwischen Bauern undViehhirten um Wasser und Weideland. Im Norden mussten aufgrund derunsicheren Lage über 700 Schulen geschlossen werden; 300.000 Kinderkönnen nicht mehr zur Schule gehen. Und auch Polizei- undGesundheitsstationen sind nicht mehr besetzt, da die staatlichenAngestellten aus Angst vor den Rebellen nicht mehr zurückkehren",schildert Bernd Schwenk, Länderdirektor der Welthungerhilfe inBamako, die aktuelle Situation."Dass die Welthungerhilfe seit 50 Jahren in Mali im Einsatz ist,ist kein Grund zur Freude. Vielmehr ist es ein Ansporn auch weiterhingegen Hunger auf dem Land vorzugehen. Die Malier haben ein Recht aufFrieden, Sicherheit und ein Leben ohne Hunger", fordert Bernd Schwenkund ergänzt: "Faire Wahlen sind hierfür eine zwingende Voraussetzung.Dem Wahlgang muss eine Offensive für den Kampf gegen Armut,Korruption und Straflosigkeit folgen. Anderenfalls steigt dieexplosive Unzufriedenheit vor allem bei der Jugend."Unser Länderdirektor Bernd Schwenk steht in Bamako fürInterviewanfragen zur Verfügung.Weitere Informationen unter www.welthungerhilfe.de/presse und inunserem Blog www.welthungerhilfe.de/wendepunkt-in-mali.Die Welthungerhilfe ist eine der größten privatenHilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionellunabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit der Gründungim Jahr 1962 wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit3,53 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach demGrundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigenProjekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen undinternationalen Partnerorganisationen.