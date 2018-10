Malaysias neue Führung unterstreicht die Bedeutung der Tourismusindustrie als treibende Wirtschaftskraft (FOTO)

Berlin (ots) -Tourismusbranche auf Expansionskurs - Im Vorfeld der ITB Berlin2019 betont die neue Regierung des Offiziellen Partnerlandes Malaysiaden Ausbau ihres tourismuspolitischen EngagementsTourismus als wichtiger Impulsgeber für die Wirtschaft: Malaysia,das Offizielle Partnerland der ITB Berlin, die vom 6. bis 10. März2019 auf dem Berliner Messegelände stattfindet, will dieTourismusindustrie im eigenen Land stärken. Zurzeit beträgt derAnteil des Tourismus an der lokalen Wirtschaft rund 15 Prozent - dasentspricht etwa 3,2 Millionen Menschen sowie 22,7 Prozent derGesamtbeschäftigung in Malaysia. Um die touristische Entwicklung dessüdostasiatischen Landes voranzutreiben, konzentriert sich TourismMalaysia auf die Verbesserung der Erreichbarkeit mit Linien- undCharterflügen durch Partnerschaften mit verschiedenen Fluglinien."Die malaysische Regierung bietet spezielle Anreize, uminternationale Fluggesellschaften zu gewinnen. Bis Juni dieses Jahreskonnten wir 2,8 Millionen Sitzplätze pro Monat anbieten - was einerSteigerung von 14 Prozent gegenüber Juni 2017 entspricht. Ab AnfangNovember wird die deutsche Condor die Strecke Frankfurt-Kuala Lumpurbedienen", vermeldet Malaysias Minister für Tourismus, Kunst undKultur YB Tuan Mohamaddin Ketapi.Anlässlich des jüngsten Travel Mart der Pacific Asia TravelAssociation (PATA) in Langkawi, erklärt MalaysiasVizepremierministerin, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail: "LetztesJahr konnten wir insgesamt 25,9 Millionen Touristen begrüßen undeinen Umsatz von 82,2 Milliarden Malaysischen Ringgit (RM) verbuchen.Bis 2020 möchten wir 30 Millionen Gäste ins Land locken." Diestellvertretende Ministerpräsidentin verdeutlicht, dass der Tourismusals treibende Wirtschaftskraft eine wichtige Rolle für die neueFührung spielt und versichert, dass Malaysia allen Kapitalanlegernein strategischer Partner für ihre Investitionspläne bleibt. "Wirwollen weiterhin unsere guten bilateralen Beziehungen zu allenLändern aufrechterhalten und als internationale Plattform fürPartnerschaften, Handel und Investitionen wachsen", unterstreichtsie.Faires Preis-Leistungs-Verhältnis, Wachstum in der Hotellerie undneue AttraktionenDas touristische Angebot Malaysias ist so vielfältig wie das Landan sich. Die Attraktionen reichen von Millionen Jahre altenRegenwäldern über Inseln und Strände bis hin zu Angeboten fürShopping- und Luxusurlaub. "Dank günstigem Wechselkurs ist Malaysiaeine preiswerte Destination. Hotels, Speisen, Getränke undUrlaubsattraktionen gehören zu den weltweit kostengünstigsten, sindaber von hoher Qualität", so Dr. Wan Azizah. Weiter berichtet dieVizepremierministerin, dass der Hotelsektor seit 2017 mit 250 neuenHotels um 8,5 Prozent gewachsen ist, und dass bis zu 130 Hotels mit26.000 Zimmern hinzukommen werden. "Wir freuen uns, dass bekannteMarken wie Westin, Mercure, Sheraton, W, St. Regis, Four Seasons undHyatt den wirtschaftlichen Wert Malaysias für ihre Expansion undInvestitionen sehen", verdeutlicht sie.Zurzeit entstehen imposante Touristenattraktionen, wie das ResortDesaru Coast mit Wasserpark, die Golfplätze und das Konferenzzentrumin Johor, ein ultramoderner Komplex in der Küstenstadt Melaka und der20th Century Fox World Themenpark in Genting Highlands. Dr. WanIsmail fügt hinzu: "Unser Land ist gleichermaßen das ideale Reisezielfür MICE- und Business-Events als auch für Hochzeiten undFlitterwochen. Ebenso macht Malaysia als Drehort auf sich aufmerksam.In den letzten Monaten wurde der Kassenschlager 'Crazy Rich Asians'hauptsächlich in Kuala Lumpur, Penang und Langkawi gedreht." Am Endeihrer Rede verweist Dr. Wan Ismail auf die Erfolgsfaktoren für denTourismus: politische Stabilität, erstklassige Einrichtungen,strategische Lage, vielfältige Attraktionen, Unterkünfte in allenKategorien, ein günstiger Wechselkurs, Gastfreundschaft, exzellenteKüche und hervorragende Dienstleistungen.Malaysia kann als ITB Berlin Partnerland 2019 seine internationalePräsenz steigern"Wir sind zutiefst dankbar über den Titel 'Offizielles Partnerlandder ITB Berlin'. Er bringt weltweite Aufmerksamkeit und hat dasPotenzial, wichtige Entscheidungsträger und führendeIndustrieunternehmen in der Region zu erreichen", begrüßt MalaysiasTourismusminister Tuan Mohamaddin Ketapi, die Bedeutung alsPartnerland der ITB Berlin 2019. "Um unsere internationale Präsenz zuerhöhen, sowie den zunehmend mobilen und technisch versiertenTourismusmarkt zu erreichen, haben wir unsere Werbe- undPromotion-Kampagnen durch digitales Marketing auf sozialen Netzwerkenwie Facebook, Twitter, Instagram und YouTube erweitert", so derMinister. Außerdem ist Malaysia in diesem Jahr Preferred DestinationPartner der European Travel Agencies and Tour Operator's Association(ECTAA). Dem europäischen Dachverband gehören 32 Reisebüro- undReiseveranstalterverbände aus 30 europäischen Ländern mit 70.000Unternehmen an.Um die Positionierung von Malaysia als Urlaubsziel im Winter unddie Erschließung des Luxusmarktes weiter voranzutreiben, arbeiten dieTourismusbehörden des Landes eng mit Thomson Cruises zusammen.Beispielsweise wird das TUI Discovery Cruise Schiff als HeimathafenLangkawi ansteuern. Bis zum Jahresende sollen rund 7.200Kreuzfahrtgäste an Bord gehen. Ein weiterer wichtiger Schritt ist dieneue Niederlassung eines deutschen Büros von TUI in Malaysia - daserste in Südostasien. "Die Präsenz von TUI an unseren Küsten ist einBeweis für das Vertrauen, das die Organisation in Malaysia genießt",so Tuan Mohamaddin Ketapi.Digitale Inspirationen für JournalistenSämtliche Informationen über die touristischen EntwicklungenMalaysias sowie die Aktivitäten des Offiziellen Partnerlandes der ITBBerlin 2019 werden vor und während der weltweit größten Reisemesseauf www.TourMAB.com veröffentlicht. Auf der Plattform findenJournalisten und Blogger jeden Monat aktuelle Story-Ideen, Fotos,Interviews und Artikel aus erster Hand zur kostenfreien Nutzung.