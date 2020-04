Malaysias Palmöl-Export bricht inmitten der Corona-Pandemie ein

KUALA LUMPUR (dpa-AFX) - Malaysia ist einer der weltweit wichtigsten Lieferanten von Palmöl - nun ist in dem südostasiatischen Land der Export im Zuge der Corona-Pandemie eingebrochen.



Die Ausfuhr schrumpfte in der ersten Aprilhälfte (bis 14.4.) um 41,7 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum, wie der für Plantagen und Rohstoffe zuständige Minister Khairuddin Aman Razali am Donnerstag sagte.

Wegen der seit dem 18. März geltenden Beschränkungen sind viele Unternehmen in Malaysia geschlossen, im Palmölsektor läuft der Betrieb allerdings weiter. Palmöl und verwandte Produkte machten im vergangenen Jahr rund 3,9 Prozent der malaysischen Exportgüter aus. Das Öl wird unter anderem in Kosmetika, Putz- und Nahrungsmitteln verwendet. Umweltschützer kritisieren die Branche, weil Waldflächen gerodet werden, um Platz für Plantagen zu schaffen.

Beobachter gehen davon aus, dass Malaysia wegen der Pandemie in diesem Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von rund zwei Prozent erleiden wird. In Malaysia sind bisher 6002 Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. 102 Menschen starben./spr/DP/nas