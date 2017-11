Hannover (ots) - Im Jahr 2016 gab es weltweit 216 MillionenMalaria-Neuinfektionen - das waren fünf Millionen Fälle mehr als imJahr zuvor. Auch bezüglich der Todesfälle gab es keine Fortschrittebei der Malaria-Bekämpfung: Im Jahr 2016 starben 445.000 Menschen ander Krankheit (2015: 446.000). Afrika ist am stärksten von Malariabetroffen: Auf die Region entfallen mehr als 90 Prozent allerNeuinfektionen und Todesfälle. Das geht aus dem neuen Malaria-Berichtder Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor."Es ist ein Armutszeugnis, dass es bei der Eindämmung von Malariakeine weiteren Fortschritte gibt", sagt Renate Bähr,Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW)."Dabei kann einer Infektion durch einfache und günstige Mittel wieimprägnierte Moskitonetze vorgebeugt werden. Doch es mangelt anausreichender Finanzierung: Um die Malaria-Epidemie effektiv zubekämpfen, wären bis 2020 6,5 Milliarden US-Dollar jährlich nötig -das sind 3,8 Milliarden US-Dollar mehr, als derzeit zur Verfügungstehen. Neben Investitionen in bestehende Diagnostika, Impfstoffe,Medikamente und Präventionsmittel braucht es vor allem Gelder für dieForschung und Entwicklung neuer Instrumente. Auch Deutschland solltesich bei der Eindämmung von Malaria stärker engagieren und dieInvestitionen vor allem für Forschung und Entwicklung erhöhen."Über die DSWDie DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.Ziel unserer Arbeit ist es, zur Umsetzung des Menschenrechts aufFamilienplanung und zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklungbeizutragen. Jugendliche sind daher die wichtigste Zielgruppe unsererProjekte. Auf nationaler und internationaler Ebene nehmen wirEinfluss auf politische Entscheidungsprozesse in den BereichenGesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter.Weitere Informationen zum Malaria-Bericht der WHO:http://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2017/en/Pressekontakt:Ute StallmeisterPressesprecherinDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Hindenburgstr. 2530175 HannoverTelefon: 0511 94373-31E-Mail: ute.stallmeister@dsw.orgInternet: www.dsw.orgOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, übermittelt durch news aktuell