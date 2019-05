Mal ehrlich ... sind uns Frauen weniger wert? / SWR Bürgertalk am 22.5.2019, 22 Uhr im SWR Fernsehen / Bürger, Experten und Politiker bei Gastgeber Florian Weber

Mainz (ots) -Je höher die Stufe auf der Karriereleiter, desto mehr Männer unddesto weniger Frauen. In den Vorstandsetagen der großen deutschenUnternehmen sind Männer weiterhin nahezu unter sich. Eine Studie derAllbright-Stiftung zählt gerade einmal 16,8 Prozent Frauen in denmächtigen Aufsichtsratsausschüssen - dort, wo die Vorstandspostenverteilt werden. "mal ehrlich ... sind uns Frauen weniger wert?" istdie Frage beim SWR Bürgertalk am Mittwoch, 22. Mai 2019, ab 22 Uhr imSWR Fernsehen.Im aktuellen Bundestag ist das Verhältnis auch deutlich: 70Prozent Männer, nur 30 Prozent Frauen. Im weltweiten Vergleich liegtDeutschland beim Thema Gleichberechtigung von Frau und Mann auf Platz31, gleichauf mit dem Kosovo, Malta und Mauritius (Weltbank-Report).Machen sich die Männer in ihren traditionellen Domänen unverschämtbreit? Oder wollen die meisten Frauen gar nicht Karriere machen? "malehrlich ... sind uns Frauen weniger wert?" - der SWR Bürgertalk mitFlorian Weber geht diesen und damit zusammenhängenden Fragen nach.Bürgerinnen und Bürger berichten über ihre persönlichen Erfahrungenzum Thema Gleichberechtigung.Diskussion mit Betroffenen, Experten und PolitikernDiese und andere Fragen stellt Moderator Florian Weber im SWRBürgertalk seinen Gästen, betroffenen Bürgerinnen und Bürger, dieihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema schildern, sowie dieEuropaabgeordneten Ingeborg Gräßle (CDU) und Michael Detjen (SPD).Als Expertin fungiert Frau Prof. Uta Meier-Gräwe, Soziologin undÖkonomin.Der SWR Bürgertalk am Mittwoch, 22. Mai 2019, ab 22 Uhr im SWRFernsehen: "mal ehrlich ... sind uns Frauen weniger wert?".Fotos auf ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/mal-ehrlich-sind-uns-frauen-weniger-wertBürgerinnen und Bürger, die Interesse haben, bei einer dernächsten Sendungen dabei zu sein, wenden sich bitte per Mail anmal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tv.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell