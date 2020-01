Mal ehrlich ... Geld oder Gesundheit - Was zählt mehr im Krankenhaus? (FOTO)

Mainz (ots) - SWR Bürgertalk am Mittwoch, 22. Januar 2020, ab 22 Uhr im SWRFernsehen / Bürger*innen, Expert*innen und Politiker*innen bei Gastgeber FlorianWeberImmer mehr deutsche Krankenhäuser sind in der Krise: Pflegenotstand,Ärztemangel, rote Zahlen. Betroffen von dieser Misere sind nicht mehr nur dieimmer stärker belasteten Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte, sondern inzwischenauch die Patientinnen und Patienten. Über dieses Problem diskutiert FlorianWeber mit seinen Gästen im SWR Bürgertalk "mal ehrlich ... Geld oder Gesundheit- Was zählt mehr im Krankenhaus?" am Mittwoch, 22. Januar 2020, ab 22 Uhr im SWRFernsehen.Von ständigem Zeitmangel des Personals, von Behandlungsfehlern, von Infektionendurch mangelnde Hygiene und von zu vielen unnötigen Operationen auch auswirtschaftlichen Gründen sprechen Insider. "Wir wollen ein humanesGesundheitswesen haben, das nicht so durchökonomisiert ist wie einIndustriebetrieb", fordert inzwischen der Chef der Bundesärztekammer in Berlin,Klaus Reinhardt.Betroffene erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen im Krankenhaus Wiekritisch ist die Lage der Krankenhäuser? Wie wirkt sich der wirtschaftlicheDruck und der Personalmangel auf die Behandlung der Patient*innen aus? Was sinddie Lösungen? Im SWR Bürgertalk "mal ehrlich ... Geld oder Gesundheit - Waszählt mehr im Krankenhaus?" geht Moderator Florian Weber diesen und weiterenFragen nach und lässt vor allem Betroffene zu Wort kommen. Patient*innen,Pflegekräfte, Ärzte und Ärztinnen berichten von ihren persönlichen Erfahrungenim Krankenhaus. Als Experte dabei ist der Freiburger Medizinethiker Prof. Dr.Giovanni Maio. Als Vertreterinnen der Politik erwartet Florian Weber dieGesundheitsexpertinnen Petra Krebs (Die Grünen, Landtag Baden-Württemberg) undKathrin Anklam-Trapp (SPD, Landtag Rheinland-Pfalz).Der SWR Bürgertalk am Mittwoch, 22. Januar 2020, ab 22 Uhr im SWR Fernsehen:"mal ehrlich ... Geld oder Gesundheit - Was zählt mehr im Krankenhaus?".Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://x.swr.de/s/geldodergesundheitFotos auf ARD-Foto.deNach der Ausstrahlung ist die Ausgabe von "mal ehrlich ..." inwww.ardmediathek.de/ard/ zu sehen.Bürger*innen, die Interesse haben, bei einer der nächsten Sendungen dabei zusein, wenden sich bitte per Mail an mal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tvPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4491223OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell