Makro mal ganz anders

Es gibt einen Investitionsansatz, der sich „Makro“ nennt. Makro, kurz für makroökonomisch, bedeutet, dass man sich bei seinen Investitionen an gesamtwirtschaftlichen Faktoren orientiert. Man hat ein Auge auf Inflation, Zinssätze, Währungsschwankungen, Wirtschaftswachstum und so ziemlich jede andere Zahl, die etwas über den Gesamtzustand der Wirtschafts- und Finanzwelt aussagt.

Besonders beliebt ist diese Herangehensweise bei Hedgefonds. Die Idee ist natürlich, dass man so schlaue Schlussfolgerungen aus den wirtschaftlichen Entwicklungen zieht, dass man deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte vorhersagen kann und so besonders gute Renditen erzielt.

Das Problem dabei ist nur, dass mit dieser Strategie nur selten gute Renditen erwirtschaftet werden, und schon gar nicht nach Abzug der lächerlichen Gebühren vieler Hedgefonds. Es hat schon seinen Grund, wieso Warren Buffett als einer der reichsten Männer der Welt nicht von Währungsspekulanten eingeholt wird.

Deshalb fand ich es sehr erfrischend, dass der erfolgreiche Fondsmanager Nick Train kürzlich in einem Interview Makro komplett neu definiert hat, und zwar auf eine Weise, die viel mehr Sinn macht:

„Aus meiner Sicht, und tatsächlich denke ich auch absolut aus Sicht der Wirtschaftsgeschichte, was man „Makro“ nennt, ist es nicht wirklich. Was Makro ist, ist Technologie. Technologischer Wandel ist der große Faktor für Schaffung als auch Zerstörung von Vermögen in allen Branchen, seit 200 Jahren oder länger. Darauf müssen wir uns fokussieren. Das ist der große Makro-Faktor. Jede Chance als auch jedes Risiko, das wir aktuell in Betracht ziehen, hat mit technologischem Wandel zu tun und nicht mit Zinssätzen.“



Diese Worte sollte man sich einprägen, denn die nächste Schlagzeile, die Aktien-Anlegern mit der Aussicht auf höhere Zinsen Angst einjagen will, ist nicht weit entfernt.

Wer denkt, die Inflationsrate des nächsten Monats oder der Leitzins im nächsten Jahr wird über die langfristige Entwicklung seines Portfolios entscheiden, kann sich einmal die Aktienkursentwicklung von Apple oder Amazon auf ihrem Weg zu den wertvollsten Unternehmen der Welt anschauen. Da lassen sich keine Zinswenden und Inflationssprünge erkennen, sondern nur technologischer Wandel. Genau deshalb solltest du Makro anders definieren, als es die meisten tun.

