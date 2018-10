Maklerbefragung: Immobilien-Verrentung gewinnt in Deutschland an Bedeutung

Frankfurt (ots) - Die Immobilien-Leibrente setzt sich auch ausMaklersicht in Deutschland immer mehr durch. 40 Prozent derVermittler schätzen das Potenzial als sehr hoch beziehungsweise hochein, lediglich 23 Prozent sehen wenig Chancen für die Verrentung vonWohnungen und Häusern. Das zeigt eine gemeinsame Befragung desImmobilienverbands Deutschland IVD und der Deutsche LeibrentenGrundbesitz AG.Für rund sechs von zehn Maklern ist die Immobilien-Verrentunggrundsätzlich ein attraktives Geschäftsmodell. Allerdings fehlt esvielen noch an Erfahrung: Nur jeder vierte Makler hat schon mal eineImmobilien-Leibrente vermittelt. Als zentralen Grund dafür nennen dieVermittler eine bisher mangelnde Nachfrage auf Seiten der Käufer. 40Prozent verfügen zudem nach eigenen Angaben nicht über ausreichendWissen zum Thema Verrentung."Der Markt der Immobilien-Leibrente entwickelt sich gerade rasantnach oben", sagt Friedrich Thiele, Vorstandsvorsitzender der DeutscheLeibrenten AG. "Auf der einen Seite steigt die Nachfrage beiSenioren, die bis zum Lebensende in ihrer vertrauten Umgebung bleibenmöchten, aber auf zusätzliche Einnahmen angewiesen sind. Auf deranderen Seite wächst die Zahl der Käufer. Als einzigesinstitutionelles Unternehmen treten wir bundesweit als Abnehmer derImmobilien von Senioren auf. Das gibt dem Markt einen großenSchwung."Die Studie zeigt: Makler, die bereits eine Leibrente vermittelthaben, sind mit diesem Geschäftsfeld zufrieden. Ausgedrückt inSchulnoten vergeben sie dafür im Schnitt eine 2,3. Fast sieben vonzehn Befragten würden den Einstieg in die Verrentung auch anderenVermittlern empfehlen.Fragt man Makler mit Erfahrung in diesem Bereich nach denwichtigsten Motiven der Ruheständler zum Abschluss einerImmobilien-Leibrente, ist die Antwort eindeutig: 86 Prozent nennenden Wunsch nach Aufstockung der monatlichen Einnahmen. Diesverdeutlicht die herausragende Rolle, die zusätzliches Geld für dieSenioren spielt.Viele Ruheständler wünschen sich der Befragung zufolge zudem einbisschen Luxus über die Finanzierung des Alltags hinaus. Groß ist dasInteresse auch bei Menschen ohne Erben. Denn wer keine Nachkommenhat, trennt sich naturgemäß leichter von Haus oder Wohnung."Unsere weiteren Marktforschungsuntersuchungen und Befragungenunter Senioren in Deutschland zeigen, dass gut jeder fünfteImmobilieneigentümer im Rentenalter der Leibrente grundsätzlichaufgeschlossen gegenübersteht", so Friedrich Thiele.Über die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG -www.deutsche-leibrenten.deDie Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren dieMöglichkeit, ihre Immobilie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheimausziehen zu müssen. Die Verkäufer bekommen - notariell abgesichertund im Grundbuch verankert - ein lebenslanges Wohnrecht und einemonatliche Rente.Das Ankaufsvolumen des Frankfurter Unternehmens soll bis Ende 2018auf bis zu 100 Millionen Euro anwachsen. Das macht die DeutscheLeibrenten AG im Bereich der Immobilien-Verrentung zum Marktführer inDeutschland. Als einziger Anbieter eines Verrentungsprodukts kauftdas Unternehmen Immobilien im gesamten Bundesgebiet an.Die Deutsche Leibrenten AG ist nicht börsennotiert. Finanziertwerden sämtliche Aktivitäten aus dem Eigenkapital derUnternehmenseigentümer.Pressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatungClaudia ThöringMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 82mobil: +49 170 2150 146Claudia.Thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, übermittelt durch news aktuell