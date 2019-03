Makler-Champions 2019: Platz 1 für den Münchener Verein

Finanztrends Video zu



München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe ist inder Krankenversicherung der Makler-Champion 2019. 2.073 Makler habenden Münchener Vorsorge- und Pflegespezialisten in denServiceleistungen dieser Sparte mit dem ersten Platz bewertet. Dievon der Zeitschrift Versicherungsmagazin gemeinsam mit derAnalysegesellschaft Service Value GmbH zum neunten Mal in Folgedurchgeführte Studie identifiziert den Servicewert der Versichererund verdeutlicht, wie gut die Serviceleistungen mit den Prozessen desVersicherungsmaklers zusammenpassen. Die Preisverleihung fand am 27.März 2019 in Bonn statt.Die Makler konnten die Versicherer im Rahmen einerOnline-Befragung zwischen September und Dezember 2018 insbesondereerneut in den Kategorien "Integrationsleistung","Befähigungspotenzial" sowie "Zusatznutzen des Versicherers"bewerten. Aus den Ergebnissen wurde der sogenannte "Servicewert P" (Pwie Partner) ermittelt, der maximal 100 Punkte erreichen kann. DerMünchener Verein hat sich hier im Vergleich zum Vorjahr von 75 auf 78Punkte verbessert und steht damit von allen bewertetenKrankenversicherern zum ersten Mal auf Platz 1.Die "Integrationsleistung" zeigt auf, inwieweit dieServiceleistungen des Versicherers mit den Strukturen und Prozessendes Maklers zueinander passen. Das "Befähigungspotenzial" geht derFrage nach, ob die Leistungen für den Vertriebserfolg des Maklerswesentlich sind. Ob die Produkte einen Mehrwert für den Maklerschaffen, soll der "Zusatznutzen des Versicherers" belegen. WeitereService- und Leistungsmerkmale, die von den Maklern bewertet wurden,bezogen sich unter anderem auf die Weiterempfehlungsbereitschaft, dieGesamtzufriedenheit, die Finanzstärke sowie die Höhe der Courtage."Bei einer der größten Maklerbefragungen Deutschlands ganz obenauf dem Treppchen zu stehen, macht uns stolz. Es zeigt einmal mehr,wie hervorragend die Servicequalität des Münchener Verein ist unddass der Makler diese Qualität zu schätzen weiß", hebt Joachim Rahn,Vertriebsdirektor der Maklerorganisation der Münchener VereinVersicherungsgruppe, hervor. "Über 2.000 Makler sind der Ansicht,dass der Münchener Verein in der Sparte Kranken den besten Servicebietet. Das deckt sich perfekt mit unserem Wachstum von 22 Prozent imNeugeschäft der Krankenversicherung im Vertriebsweg Makler im Jahr2018."Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell