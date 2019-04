Makler-Champions 2019: Helvetia Deutschland landet auf Platz 1 bei Lebensversicherern

Frankfurt am Main (ots) - Mehr als 2.000 Versicherungsmakler habenentschieden, wer die Makler-Champions 2019 sind: In der KategorieLebensversicherung belegt Helvetia den ersten Platz. Helvetiaerreicht damit zum neunten Mal in Folge eine Spitzenposition. Bei derErmittlung der Makler-Champions wurden Makler zur Servicequalität derVersicherer befragt.Wie schon in den letzten Jahren überzeugt Helvetia in der SparteLebensversicherung: Der Versicherer führt mit erreichten 85 Punktendas Feld der Lebensversicherer an. Auch in allen drei Teilaspekten,Integration, Befähigung und Zusatznutzen, sehen die Makler Helvetiajeweils auf Platz eins. Die befragten Makler bescheinigen Helvetia,dass sich ihre Leistungen passgenau integrieren lassen(Integrationsleistung) und einen wichtigen Beitrag zumVertriebserfolg liefern (Befähigungspotenzial). Außerdem bietet derVersicherer dem Makler einen echten Mehrwert (Zusatznutzen)."Für uns stehen Beratung und Betreuung der Versicherungskundendurch unsere Makler klar im Fokus. Daher freut es uns, dass wir unsauch in diesem Jahr gegen die Konkurrenz durchsetzen konnten und zuden servicestärksten Versicherungsunternehmen gehören", betont JürgenHorstmann, Vorstand Helvetia Leben.Die Makler-Champions werden seit dem Jahr 2011 von der ServiceValue GmbH in Kooperation mit dem Versicherungsmagazin ermittelt.Abgefragt werden drei Teilaspekte: Integrationsleistung,Befähigungspotenzial und Zusatznutzen. Daraus resultiert einServicewert von maximal 100 Punkten. Dieser gibt Aufschluss über dieBeziehung zwischen Maklern und Versicherungsunternehmen.Diese Presse-Information finden Sie auch auf der Homepagewww.helvetia.deÜber die Helvetia GruppeDie Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenenschweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einererfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heuteverfügt Helvetia über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland,Österreich, Spanien, Italien, Frankreich. Ebenso ist Helvetia überausgewählte Destinationen weltweit präsent und organisiert Teileihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- undFondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindetsich im schweizerischen St. Gallen. Helvetia ist im Leben-, Schaden-und Rückversicherungsgeschäft aktiv und erbringt mit rund 6.600Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. InDeutschland betreut Helvetia mit 800 Mitarbeitenden rund eine MillionKunden und ist in allen Sparten der Lebens-, Sach- undPersonenversicherung tätig.Helvetia im Internetwww.helvetia.dewww.facebook.com/helvetia.versicherungen.deutschlandPressekontakt:Helvetia VersicherungenKlaus MichlDirektion für DeutschlandAbteilung PresseBerliner Straße 56-5860311 Frankfurt a. M.T +49 (0)69 1332 - 245E-Mail: presse@helvetia.deOriginal-Content von: Helvetia Versicherungen Deutschland, übermittelt durch news aktuell