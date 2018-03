Makler Champions 2018: Erneute Auszeichnungen für die Bayerische

München (ots) - Zum wiederholten Male gehört dieVersicherungsgruppe die Bayerische im Rahmen der "Makler Champions2018" mit insgesamt drei neuen Auszeichnungen zu den besten Anbieternaus Sicht der unabhängigen Versicherungsmakler.Im Vergleich zum vergangenen Jahr konnte sich die Bayerische inden Bereichen Schaden- und Lebensversicherung jeweils vom drittenPlatz auf den zweiten Rang steigern. Zusätzlich belegte dieVersicherungsgruppe im Bereich "Allsparten" ebenfalls den 2. Platz."Das tolle Abschneiden bei den diesjährigen Makler Championszeigt, dass sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren stetsverbessern konnte. Das erfüllt uns mit Stolz und wäre ohne diegroßartige Arbeit unseres gesamten Teams nicht möglich gewesen", sagtMaximilian Buddecke, Leiter des Maklervertriebs. "Wir danken unserenPartnern für das entgegengebrachte Vertrauen. Dies spornt uns zuweiteren Verbesserungen an."Die Makler-Champions wurden bereits zum achten Mal in Folge vonder Branchenzeitschrift Versicherungsmagazin und der Service ValueGmbH verliehen. Im Vorfeld gab es wieder einen neuen Rekord bei derBeteiligung an der Befragung: 2.257 Vermittler haben abgestimmt undkonnten in bis zu vier Versicherungssparten ihre jeweilige Top 10küren.Das hervorragende Abschneiden bei den "Makler Champions 2018"untermauert den positiven Start für die Bayerische in das Jahr 2018:So konnte das eingereichte Neugeschäft in Leben um 116 Prozent und inden Kompositsparten um 39 Prozent in den ersten Monaten gesteigertwerden.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 MillionenEuro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegtdabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen vonüber 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönlicheBerater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in eineraktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die QualitätsnoteA+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell