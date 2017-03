Makler Champions 2017: Versicherungsgruppe die Bayerische zählt zu den besten Versicherern aus Maklersicht

München (ots) - Mit zwei neuen Auszeichnungen im Rahmen der"Makler Champions 2017" gehört die Bayerische wiederholt zu denbesten Anbietern aus Sicht der unabhängigen Versicherungsmakler.Dabei schaffte es die Versicherungsgruppe wie schon im vergangenenJahr im Bereich Lebensversicherung auf den dritten Platz und konntesich neu im Bereich Schadenversicherung von Platz 7 auf Platz 3verbessern."Ein tolles Ergebnis, besonders für einen mittelständischenVersicherer wie uns", freut sich Maximilian Buddecke, Leiter desMaklervertriebs, über das Ergebnis. "Ohne die engagierte Arbeitunseres gesamten Teams wäre das nicht möglich gewesen." DiePrämierung beweise zudem, dass die Bayerische mit dem klarenBekenntnis zum Vertriebsweg über freie Vermittler und Maklerverbündeauf dem richtigen Weg sei.Die Makler-Champions wurden bereits zum siebten Mal in Folge vomVersicherungsmagazin und der Service Value GmbH verliehen. Im Vorfeldwaren über 2.000 Vermittler in einer Online-Befragung in bis zu vierVersicherungssparten aufgefordert worden, ihre persönlichen Favoritenzu küren. Dabei wurden die Berater nach 26 verschiedenen Service- undLeistungsmerkmalen befragt. Im Detail ging es dabei unter anderem umdie Einschätzung der Makler zur Vertriebsunterstützung, zu Strukturenund Prozessen in der Auftragsbearbeitung, zu Verbindlichkeit,Finanzstärke, Innovationskraft und die Bereitschaft zurWeiterempfehlung. Erhoben wurden die Werte im vierten Quartal 2016und spiegeln somit einen besonders aktuellen Einblick in den Markt.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeJulia Rieger, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257, Telefax (089) 6787-718257E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell