"Makerspace": WELT zeigt erstmals TV-Reportage in 8K / Premiere am Samstag, 30. Mai auf dem YouTube-Kanal von WELT Nachrichtensender (FOTO)

Berlin (ots) - Der Makerspace ist eine öffentlich zugängliche Hightech-Werkstatt auf dem Gelände der Technischen Universität München. Ob Transferpresse, Säulenbohrmaschine oder 3D-Drucker - kreative Tüftler und Startup-Gründer finden hier das richtige Equipment und die fachkundige Unterstützung, um ihre Ideen zu verwirklichen und in der Praxis zu testen. Innovative Erfolgsgeschichten wie das Curfboard, der Handschuhscanner ProGlove oder die von einem studentischen Team entwickelten Prototypen des Hochgeschwindigkeitszuges Hyperloop nahmen hier ihren Anfang.In einer der größten Prototypenwerkstätten Europas trifft moderne Herstellungstechnik auf menschliche Erfahrung. Chef der Do-It-Yourself-Werkstatt im Norden Münchens und Herr des beeindruckenden Maschinenparks ist Dr. Dirk Rossberg. Die Idee kam dem Ingenieur während eines Aufenthalts im Silicon Valley: "Ich finde es faszinierend, dass man Ideen im Kopf entwickeln und bei uns in ein Produkt umwandeln kann, aus dem Leute Nutzen ziehen," sagt Rossberg. Wie einige dieser Ideen in die Tat umgesetzt wurden, zeigt "Makerspace - Paradies der Prototypen".Die Reportage ist gewissermaßen selbst ein Prototyp, denn mit ihr zeigt WELT erstmals eine in 8K gedrehte Produktion. Ab Samstag, dem 30. Mai ist diese auf dem YouTube-Kanal von WELT Nachrichtensender verfügbar. WELT hat die Reportage an Samsung lizenziert. Besitzer eines diesjährigen Samsung 8K-TV-Geräts wie dem Q950T können sie auf YouTube in 8K-Qualität anschauen. Die TV-Premiere der Reportage auf WELT (in der HD-Version) folgt dann am Sonntag, dem 21. Juni.Gedreht wurde "Makerspace" von Timo Zorn (Regie) und Florian Friedrich (Kamera) auf einer digitalen RED Ranger 8K-Filmkamera in einer Auflösung von 35 Megapixeln."Makerspace - Paradies der Prototypen" in der 8K-Version ab Samstag, dem 30.05.2020 auf dem YouTube-Kanal von WELT Nachrichtensender.TV-Premiere am 21.06.2020 um 8.25 Uhr in HD auf WELT.Nach ihrer TV-Ausstrahlung finden Sie die Sendung auch in der Mediathek (https://www.welt.de/mediathek/) und der TV-App.