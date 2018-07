Maker Faire sucht Experimente für Stratosphärenballon / Schulprojekte am Rande des Weltalls

Hannover (ots) - Am 15. September können Schulen auf der MakerFaire im HCC Hannover eigene Experimente am Rande des Weltallsdurchführen und in einem Stratosphärenballon aufsteigen lassen.Interessierte Schulen können sich bis zum 31. August bewerben, dieTeilnahme ist kostenlos.Im letzten Jahr flog Maskottchen Makey noch alleine mit demWetterballon ins Weltall. Dieses Jahr wird der Stratosphärenballonmit bis zu 25 Physik-Experimenten von Schülerinnen und Schülern anBord zum Gemeinschaftsprojekt.Naturwissenschaften erlebbar machenWas passiert zwischen der Erde und 40.000 Metern mitLuftpolsterfolie, Pflanzen oder Papier? "Alles, was in einenTischtennisball oder eine Streichholzschachtel passt und bis zu 150Gramm wiegt, kann untersucht werden", erklärt Marvin Rissiek von derFirma Stratoflights, die als Partner der Maker Faire den Wetterballonin die Stratosphäre schicken. Auf dem Weg ins All ändert sich mit derHöhe auch der Luftdruck. Von 1.000 hPa fällt er auf gerade einmal 10hPa. Die Außentemperatur kann Tiefstwerte bis zu -50 Grad Celsiuserreichen. Die Experimente werden außerdem die Ozon-Schicht der Erdedurchqueren und schließlich von kosmischer Strahlung und stärkeremUV-Licht getroffen. Je nach Fragestellung sollten die Exponate dafürvorbereitet oder gleich in einem passenden Gehäuse untergebrachtsein.Faszinierende Bilder - den Flug live miterlebenBei guten Wetterbedingungen startet der Ballon am MakerFaire-Samstag, den 15. September; seine Reise dauert rund dreiStunden. Je nach Landeplatz und Schwierigkeitsgrad der Bergung könnendie Versuchsergebnisse voraussichtlich noch am Nachmittag auf derMaker Faire angeschaut werden. Damit die Auswertung gelingt, sind ineinem Kästchen zusätzlich Sensoren eingebaut, die den Flugprotokollieren: GPS Position, Flughöhe, Laufzeit, Innen- undAußentemperatur, der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit werden allezwei Sekunden gespeichert. Jeweils eine Kamera innen und außenzeichnen den Flug auf - bis der Kontakt abbricht, sind die Streamsauf der Maker Faire sowie auf der Maker-Faire-Webseite und beiFacebook live zu verfolgen.Anmelden bis 31. August 2018Interessierte Schulen können sich entweder mit einem Projekt proKlasse oder Experimenten aus Gruppenarbeiten unterinfo@maker-faire.de bewerben. Außer einer Versuchsskizze sind dieKontaktdaten einer erwachsenen Ansprechperson nötig.Bewerbungsschluss ist der 31. August 2018. Die Teilnahme istkostenlos. Projekte und Schulen können sich außerdem mit einemeigenen Stand auf der Maker Faire Hannover vorstellen, sollten sichdafür aber bis zum 31. Juli anmelden. Weitere Informationen gibt esauch auf www.maker-faire.de/hannover.Auch ohne Weltraumprojekte sind Schulen herzlich willkommen: AmFreitag, 14. September öffnet die Maker Faire exklusiv für Lehrkräftemit ihren Schulklassen, um dem Nachwuchs in der Schulzeit die Chancezu geben, sich über die Themen der Maker-Szene zu informieren. DerEintritt ist nach vorheriger Registrierung an diesem Tag frei.Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen MakeMagazin präsentiert.Die Maker Faire Berlin ist eine unabhängig organisierteVeranstaltung unter der Lizenz von Maker Media, Inc.Video: https://bit.ly/2LECdWdPressekontakt:Heise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSylke Wilde0511 5352-290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell