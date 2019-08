Maker Faire: Erweitertes Konzept mit dritter Halle geht auf / Lichtinstallationen in der Dark Gallery begeisterten Tausende Besucher (FOTO)

Hannover (ots) -Kleine Drohnen cruisten blitzschnell durch einen Parcours mit buntleuchtenden Ringen, die Riesenkrake Ocho schwang ihre achtblau-grünen Tentakeln behutsam über die Köpfe der staunenden Gäste,farbige Blumen öffneten beim Synchrontanz ihre Blüten und einemetergroße Projektionsfläche lud zum Pong-Spielen mit Laserstrahlenein: In der verdunkelten Glashalle des HCC verzauberten faszinierendeLichtinstallationen kleine und große Maker Faire-Besucher."Die Dark Gallery war ein echter Gewinn für die Maker Faire",bestätigt Daniel Rohlfing, Senior-Produktmanager der Maker Faire."Aber auch alle anderen Maker hatten wieder spannende Ideen imGepäck. Mit 17.500 Besuchern an zwei Tagen - den vorgeschaltetenSchülertag gab es in diesem Jahr nicht - sind wir mit der Resonanzmehr als zufrieden. Trotz Einschulungstermin und Dauerregen amSonntag konnten wir die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahrsteigern, von allen Seiten gab es nur positives Feedback. UnsereSponsoren wie Conrad, VSM, Sennheiser, Arrow, Autostadt oder auch HDIsowie IT Niedersachsen, die mit ihrem Stand auf der Maker FairePremiere feierten, waren ebenfalls sehr angetan."Das Programm der 7. Maker Faire Hannover war so vielfältig undbunt wie nie zuvor. Mit rund 1200 Makern an 223 Ständen haben dieVeranstalter einen neuen Ausstellerrekord erreicht, 45 Prozent derMaker stellten das erste Mal in Hannover ihre Projekte vor und trugenzu dem ganz besonderen Flair der Veranstaltung bei.Großes Interesse verzeichneten Stefan Torster und LarsWienckowski, die ihr selbstgebautes Mini-U-Boot eindrucksvollpräsentierten. Die "Comet" hat einen Durchmesser von 1,40 Meter,bietet Platz für zwei Personen und taucht bis 200 Meter tief. Rund2000 Arbeitsstunden haben die Männer gebraucht, um das Boot zu bauen.Das Thema Wasser beschäftigt auch Timo Görs, der mit seinem Teamden Besuchern das selbst entwickelte Aquaponiksystem vorstellte.Aquaponik ist eine Mischung aus Fisch und Pflanzenzucht, die eineErnährung mit hundertmal weniger Land- und zehnmal wenigerWasserverbrauch in einem geschlossenen System ermöglicht. "MeineStimme ist fast weg vom vielen Erklären, aber es hat eine Menge Spaßgemacht", erklärt der Maker, der das erste Mal auf dem DIY-Festivaldabei war.Auch Hendrik Karstens, ebenfalls neu auf der Maker Faire, war sehrzufrieden. Er zeigte, wie man aus dem nachhaltigem Rohstoff BambusFahrradrahmen bauen kann. Interessierte konnten bei ihm am Stand denBambus sägen, schleifen, durchstoßen und die Stabilität testen.Der Umgang mit dem Lötkolben gehört mittlerweile zu den Klassikernauf der Maker Faire. Wie in den Jahren zuvor nutzten an diesemWochenende wieder etliche Kinder und Jugendliche hier ihreFingerfertigkeit und löteten LED-Lämpchen an Platinen. Aber auch dievielen anderen Mitmachstationen wie Schmieden, Schleifen, Nähen,Programmieren, Basteln, Bauen und Schönschreiben wurden sehr gutangenommen. Insbesondere am Sonntag, als die Hallen gut gefülltwaren, gab es nicht selten Warteschlangen.Wer es dieses Wochenende nicht geschafft hat, kann sich den Terminfür 2020 schon einmal vormerken: Im kommenden Jahr findet die MakerFaire am 12. und 13. September wieder im Hannover Congress Centrum(HCC) statt.Die Maker Faires Hannover und Berlin sind unabhängig organisierteVeranstaltungen unter der Lizenz der Make Community, USA.Die Maker Faire Hannover steht unter der Schirmherrschaft desBundesministeriums für Bildung und Forschung.Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen MakeMagazin präsentiert.Bilderstrecke unter https://bit.ly/2P60XtBPressekontakt:Heise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSylke Wilde0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell