Maker Faire Berlin startet erstmals mit Konferenz / Wie Maker unsere Welt verändern (FOTO)

Hannover (ots) -+ 5-stündiges Mega-Spektakel zur Maker-Kultur+ Inspiration nonstop+ 20 hochkarätige SpeakerErstmals gibt es auf der Maker Faire Berlin eine exklusiveEröffnungskonferenz und einen Preview-Day für Fachbesucher. CEOs,F&E- und HR-Verantwortliche, Innovationsbeauftragte sowie Vertreteraus der Politik, Wirtschafts- und Stadtentwicklung, aber auchprofessionelle Maker können sich am Freitag, den 17. Mai, imFEZ-Berlin von 10:30 bis 15:30 Uhr über die Macher von Morgen, ihreVisionen und Arbeitsweisen informieren. "Wir zünden ein Feuerwerkinspirierender Vorträge - kurz, knackig und begeisternd", versprichtOrganisator Daniel Rohlfing.Maker sind nicht nur kreative Querdenker und Technikenthusiasten:Mittlerweile gelten sie auch in der Industrie als Pioniere undInnovationstreiber, weil sie interdisziplinär sowie anwendungsnahzusammenarbeiten. In vielen firmeneigenen Innovation-Spaces, oderauch in den mittlerweile über 250 offenen Fablabs, Makerspaces,Werkstätten oder Kreativhubs im deutschsprachigen Raum ist ihreArbeit vergleichsweise hierarchiefrei, der Austausch von Ideen undWissen selbstverständlich. "Mit unserer Konferenz wollen wir dasPotenzial der Maker nachhaltig beleuchten und aufzeigen, wie breitsie bereits in Industrie sowie Wirtschaft aufgestellt sind und welcheAuswirkungen ihre Arbeit unter anderem auch auf dieUnternehmenskultur von morgen hat", erklärt Daniel Rohlfing,Senior-Produktmanager der Maker Faire.Nach einem Grußwort von Dr. Michael Meister, parlamentarischerStaatssekretär im BMBF, hält der bekannte Trendforscher Prof. PeterWippermann die erste Keynote zur "Maker-Power". Danach stehen siebenVorträge aus den Themenfeldern "City" und "Mobilität" auf der Agenda.Im 15-Minuten-Takt geht es Schlag auf Schlag um veränderteBürgerinteressen und den Wandel in industriellen Fertigungsprozessen.Zu den Speakern zählen hier unter anderem Dr. Bastian Lange vonMultiplicities mit seinem Vortrag "Labs: Orte der Hoffnung für dienächste Stadt" oder Kay Herget, Head of Marketing, Strategy &Business Development, Bosch SoftTec GmbH, der sich mit der Zukunftder Mobilität auseinandersetzt. Von einem faszinierendenPraxisbeispiel erzählt Daniel Büning, Co-Founder & Managing DirectorNOWlab von BigRep GmbH. Das Unternehmen hat Nera, das erste3D-gedruckte E-Motorrad der Welt, entwickelt.Danach rücken ein Vortrag und ein Panel die internationaleMaker-Bewegung in den Fokus; zwei Vorträge aus der Start-up-Szeneschließen sich an. Darunter die Vorstellung einer innovativenAufbereitungsanlage für Trinkwasser, erdacht von dem sich noch inGründung befindenden Unternehmen Inflotec. Zu Blockchain undRecruitment im Maker-Umfeld sprechen anschließend Roman Keßler,Geschäftsführer von Make Europe GmbH und Torge C. Brandenburger,Director Group HR der Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. DasUnternehmen aus der Region Hannover geht bei dem Finden jungerTalente ungewöhnliche Wege.Auf den Punkt interdisziplinäres Arbeiten zahlt auch die zweiteKeynote von Ramon Vullings ein. Der weltweit bekannte Idea-DJ sprichtüber "Cross-Industry-Innovation", erläutert, warum es so wichtig ist,über den Tellerrand zu schauen und schlägt dann die Brücke zur MakerFaire.Den kompletten Time-Table der Konferenz gibt es auf der Webseitewww.maker-faire.de/berlin.Durch die Konferenz führt die bekannte Event-Moderatorin IlkaGroenewold.Das Ticket für die Konferenz von 10:30 Uhr (Einlass ab 10 Uhr) bis15:30 Uhr kostet 75 Euro, der Zutritt zur Maker Faire bis 18 Uhr istinklusive. Besucher, die nicht an der Konferenz teilnehmen möchten,können am Freitag von 14 bis 18 Uhr für 30 Euro den Preview-Daynutzen, um sich über die verschiedenen Projekte der Aussteller zuinformieren.Bestellungen sind ab sofort über die Webseitewww.maker-faire.de/berlin möglich. Hier gibt es auch Tickets für diebeiden Publikumstage am 18. und 19. Mai (10 bis 18 Uhr).Über die Website ist auch die Akkreditierung für Pressevertretermöglich.Die Maker Faires stehen unter der Schirmherrschaft desBundesbildungsministeriums.Die Maker Faires Hannover und Berlin sind unabhängig organisierteVeranstaltungen unter der Lizenz von Maker Media, Inc.Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen MakeMagazin präsentiert.Pressekontakt:Heise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSylke Wilde0511 5352-290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell