Maker Faire Berlin lockt 15.200 wissbegierige Besucher / Technikerfindungen und DIY-Ideen in Hülle und Fülle

Hannover (ots) - Am vergangenen Wochenende fand in der STATION inBerlin zum dritten Mal die Maker Faire statt. Trotz strahlendemSommerwetter pilgerten die Besucherinnen und Besucher durch dieHallen, um in entspannter Atmosphäre die vielen coolen DIY-Projektezu bestaunen und auszuprobieren. "Man spürte überall die Neugierde,wie was funktioniert", freut sich Daniel Rohlfing, SeniorProdukt-Manager der Maker Faire. "Mit 15.200 Besuchern an zwei Tagenerreichte die Veranstaltung Vorjahresniveau.Den ersten Wow-Moment gab es gleich am Eingang: Dort präsentierteder amerikanische Robotik-Künstler Christian Ristow seine riesige,hydraulisch betriebene Roboterhand und lud Besucher ein, diese zusteuern. Schlüpfte man in den Handschuh und formte mit den Fingerndas Peace-Zeichen, so bewegten sich auch die Stahlfinger unterordentlichem Getöse in die V-Position. Auch der drohende Zeigefingerund das aus der Rocker-Szene bekannte Hörner-Zeichen waren beliebteMotive, die die Besucher nachahmten.In den Hallen lockten die unterschiedlichsten DIY-Ideen: Mit demLaser-Cutter-Bausatz aus Holland oder dem Smartphone-3D-Drucker ausItalien zeigten Maker bereits professionelle Projekte, die demnächstin Serie gehen. Daneben begeisterte der Nachwuchs von den "JungenTüftlern" und von "Jugend hackt" mit ihrem Programmierkönnen. Hierwerden schon Schüler zu Startup-Gründern. Auch die jungen Maker vomTekkietorium, bei denen man sich elektronische Namensschilder lötenkonnte, fanden regen Zulauf.Das bereits erfolgreiche Startup-Unternehmen pi-top, Sponsor derMaker Faire, hat einen günstigen Laptop auf Raspberry-Pi-Basisgebaut, dessen Prototyp aus dem 3D-Drucker stammt. Die Gründer wollenmit ihren auffällig grünen Computer-Einsteiger-Sets positive sozialeund erzieherische Wirkungen im Bildungssystem zu fördern. Auf derMaker Faire konnten die Kids am pi-top-Stand Minecraft spielen.Handwerkliche Fähigkeiten brauchte es bei der Offenen WerkstattKaos, die zu Bootsbau-Workshops einlud. Deutlich kleiner ging es beiDesigner Dieter Beck zu. Er stellte seine perfekt nachgebautenFilmrequisiten aus Pappe vor. Dass man aus Pappresten und Altpapierauch einen Rock fertigen kann, bewies das Kulturlabor Trial undError. Und Stickkünste sind keineswegs nur Frauen vorbehalten: PhilipEggersglüß peppt Omas altes Stickbilder mit Motiven aus Filmen oderComputerspielen auf und verleiht so alten Gobelins Kultstatus.Darüber hinaus gab es auf der Maker Faire auch viele Kuriositäten zubewundern, etwa schwebende Bälle, tanzende Blumen oderMusikinstrumente, gebaut aus Abflussrohren.Sehr gut besucht waren zudem die Vorträge und Workshops zu denunterschiedlichsten DIY-Themen. Roboterbau, Programmieren,Nachhaltigkeit, Crowdfunding oder BioHacking begeistertengleichermaßen.Wo man nicht gerade etwas lernen oder mitmachen konnte, zückte mandie Kamera: Begehrte Fotomotive waren die kleinen fahrendenR2D2-Droiden, Cosplayer Rudolf mit einen Engelsflügeln sowie dieLego-Landschaften der Berlin Brick Syndicate .Die nächste Maker Faire Berlin findet vom 25. bis 27. Mai 2018 imFEZ in Wuhlheide statt. Interessierte Maker und auch Firmen könnensich ab sofort mit ihren Projekten bewerben.Maker Faire Berlin ist eine unabhängig organisierte Veranstaltungunter der Lizenz von Maker Media, Inc. Die Maker Faire Berlin stehtunter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung undForschung. Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigenMake Magazin präsentiert.Bilderstrecke http://bit.ly/2rn09PBWeiteres Bildmaterial gern auf Anfrage.