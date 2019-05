Maker Faire Berlin - DIY-Festival international wie nie / Aussteller aus über 20 Nationen präsentierten ihre Erfindungen im FEZ-Berlin (FOTO)

Hannover (ots) -Bei strahlendem Sonnenschein zog es am vergangenen Wochenende13.900 Besucherinnen und Besucher ins FEZ-Berlin zur Maker Faire. Dasfünfte DIY-Festival in der Hauptstadt war so international besetztwie noch nie. Rund 750 Maker aus über 20 Nationen zeigten an 180Ständen ihre originellen und innovativen Projekte und begeistertenJung und Alt.Von Dänemark bis Australien: Viele der Aussteller hatten eineweite Anreise auf sich genommen, um ihre Ideen vorzustellen. Dasimposante Rost-Pferd - Highlight der diesjährigen Maker Faire Berlin- rollte aus den Niederlanden an, den springenden Indoor-RoboterAscento brachten Schweizer Studenten mit, Schülergruppen aus Italienund der Türkei zeigten ihre neuesten Robotik- undElektronik-Projekte. Ein junger Tüftler aus Ungarn stellte seine SignLanguage Gloves vor, dessen Sensoren Gebärdensprache erkennen und inSprache ausgeben, russische Maker informierten über DIY-Schuhsets fürKinder und verschiedene tschechische Maker hatten ihre 3D-Druckermitgebracht. Darüber hinaus stellten zwei junge Mexikaner ihrIoT-Projekt vor: einen Social Backpack, der in Echtzeit die Anzahlder Follower angezeigt.Ovidiu Sandru aus Rumänien überzeugte die Besucher mit seinemspeziellen USB-Stick, der, angeschlossen zwischen Ladegerät undHandy, den Strom abschaltet, wenn der Akku aufgeladen ist. Einefaszinierende Audio-Installation hatte Andrew Hockey ausGroßbritannien im Gepäck: Kinectic Tones ist eine Art Murmelbahn, aufder Kugeln beim Herunterrollen Musik erzeugen. Mit verschiedenenSicherheitskonzepten auf Basis von Bewegungsmeldern war das Team vonLabitat aus Dänemark nach Berlin gekommen, die weiteste Anreise hatteder australische Professor Matthew Rimmer, der in seinem Vortrag über3D-Druck und Innovationsrecht sprach.Auch Nachhaltigkeit war ein Thema auf der Maker Faire. DieBerliner Initiative "Der runde Tisch", die für das Recht aufReparatur kämpft, zeigte am Stand und in ausgebuchten Workshops, mitwelchen Reparatursets man Handys oder Autoschlüssel reparieren kannund wie man aus alten Röhrenradios wohlklingende, internetfähige unddigital zu steuernde Soundmaschinen bastelt.Doch es gab nicht nur Elektronik-Projekte zu bestaunen: Dichtumlagert war beispielsweise der Stand von Massimiliano Aiazzi ausItalien, an dem man liebevoll gefertigte Flipperautomaten aus Holzausprobieren durfte. "Ich musste so vielen Besuchern meine Arbeitenerklären, dass ich in den drei Tagen mein Englisch verbessert habe",erzählt er freudestrahlend. Für Naturliebhaber hatten die deutschenMaker Wurzelfenster, Music of the plants und der Biogartenwissenswerte Projekte und Mitmachaktionen im Angebot.Das Must-Have auf der diesjährigen Maker Faire waren dieLED-Name-Tags: Die blinkenden Namensschilder, die beim heise shopgleich passend programmiert wurden, hatten es Besucher wie auchAusstellern angetan."Wir hatten ein tolles Event und freuen uns, dass die Begeisterungfür die Maker Faire keine Grenzen kennt", sagt Daniel Rohlfing,Senior-Produktmanager der Maker Faire. Auch für 2020 ist eine MakerFaire in Berlin geplant, Ort und Datum werden noch bekannt gegeben."Zudem überlegen wir, inwieweit die erfolgreich gestarteteZusammenarbeit mit dem Wissenschaftsfestival 'Children of Doom'ausgebaut werden kann. Den ersten gemeinsamen Podcast "Reparieren,Upcyclen, Spaß haben" mit Make-Redakteur Peter König kann man hierLink nachhören.Eine Bildauswahl finden Sie unter:https://www.heise-gruppe.de/presse/Social Media-Kanäle:Twitter: @makerfaireBER Hashtag: #makerfaireberlinInstagram und Facebook: @makerfairedeutschlandDie Maker Faires stehen unter der Schirmherrschaft desBundesbildungsministeriums.Die Maker Faire Berlin ist eine unabhängig organisierteVeranstaltung unter der Lizenz von Maker Media, Inc. Alle MakerFaires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make Magazinpräsentiert.Pressekontakt:Heise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSylke Wilde0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell