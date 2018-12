Maker Faire Berlin 2019: Call for Makers / Originelle Do-it-yourself-Projekte gesucht (VIDEO)

Hannover (ots) -Start frei für die fünfte Maker Faire Berlin: Vom 17. bis 19. Maiwird das FEZ-Berlin in der Wuhlheide wieder zum Schauplatz kreativerIdeen. Interessierte Maker können sich ab sofort für einen Stand,einen Workshop oder einen Vortrag anmelden. Auch Unternehmen habennoch Zeit, sich für eine Präsentation in Berlin zu entscheiden.Rund 900 Maker trafen sich im vergangenen Jahr auf dem Tüftler-und Kreativfestival, um 15.200 Besucherinnen und Besuchern ihreoriginellen Projekte, Erfindungen und Mitmachstationen zupräsentieren und zu netzwerken. Um auch in diesem Jahr seinen Gästeneine interessante Mischung bieten zu können, ruft das Magazin Makeauf, sich zu bewerben: Technikverrückte, Erfinder und angehendeGründer, Elektronik-Künstler, Maker, die mit 3D-Drucker, Lasercutterund Fräsen umgehen, FPV-Piloten: kurzum Selbermacher mitungewöhnlichen Ideen sind auf der Maker Faire Berlin an der richtigenAdresse. Auch klassisches Handwerk und Handarbeit sind gern gesehen.Private Maker - insbesondere FabLabs, Hackerspaces oder Repair-Cafés- können bis zum 31. März 2019 Stände mit oder ohne Einzelverkaufanmelden.Gefragt sind zudem spannende Vorträge und Workshops rund um dieDIY-Kultur. Interessenten können ihre Beiträge, die rund 30 Minutendauern sollten, ab sofort auf der Maker-Faire-Webseite einreichen.Nach Absprache sind auch längere Vorträge möglich.Auch kommerzielle Aussteller sind auf der Maker Faire Berlinherzlich willkommen. Im Mediaportal des Make-Magazins finden sieverschiedene Partner- oder Sponsoringpakete, um ihr Unternehmenkreativen, technik- und wissenschaftsbegeisterten Menschenvorzustellen.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Medien0511 5352-290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell