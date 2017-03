Maker Faire Berlin 2017 - Call for Makers / Coole Do-it-Yourself-Projekte gesucht

Hannover (ots) - In Berlin geht die Maker Faire in eine neueRunde: Vom 9. bis 11. Juni wird die STATION in Berlin-Kreuzbergwieder zum Schauplatz kreativer und bunter Ideen. Interessierte Makerkönnen sich noch bis zum 31. März 2017 für einen Stand, einenWorkshop oder einen Vortrag anmelden. Auch Unternehmen haben nochZeit, sich für eine Präsentation in Berlin zu entscheiden.Die Schwerpunkte bei der Maker Faire Berlin liegen nicht nur aufdem technischen und wissenschaftlichen Bereich. Das DIY-Spektrum istbreit gefasst: "Wir freuen uns auf spannende Projekte aus denBereichen Arduino/Raspberry Pi, aber auch aus 3D-Druck, Robotik,Recycling/Upcycling, Crafting, Modellbau und klassischem Handwerk",sagt Philip Steffan, Community-Manager der Maker Faire. "Steampunkund Cosplay sind ebenfalls herzlich willkommen."Privatpersonen, FabLabs, Maker- und Hackerspaces, offeneWerkstätten sowie Schulprojekte erhalten kostenlos einen Stand. Fürkommerzielle Aussteller hat Maker Media extra Sponsoring-Paketegeschnürt. Nähere Informationen hierzu hat Herr Chokri Khiari unterchok@maker-faire.de.Bereits zum zweiten Mal gibt es auf der Maker Faire Berlin einenSchülertag: Am Freitag, den 9. Juni, ist die Ausstellung nur fürSchulklassen und Schülergruppen, etwa von öffentlichen Einrichtungenwie Jugendzentren, von 9-14 Uhr geöffnet. Der Besuch der Maker Faireist für diese Gruppen mit ihren Betreuern nach vorheriger Anmeldungkostenfrei.An den Publikumstagen richtet sich die Maker Faire an die gesamteFamilie. Die Öffnungszeiten sind Samstag, den 10. Juni, und Sonntag,den 11. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Bis einschließlich 30. Aprilgelten hier besonders günstige Eintrittspreise. Wer mit demFrühbucherrabatt 25 Prozent sparen will, bucht umgehend Tickets aufder Maker-Faire-Webseite: https://maker-faire.de/berlin Hier sindauch nähere Informationen zur Veranstaltung zu finden.Impressionen von der Maker Faire Berlin 2016:http://bit.ly/2mqUk1aPressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise MedienKarl-Wiechert-Allee 1030625 HannoverTelefon: +49 511 5352-290sylke.wilde@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell