Makeblock startet Markteinführung von 3D-Drucker mCreate auf Maker Faire 2019 in Rom

Rom (ots/PRNewswire) - Heute begann der führende Anbieter derLernlösungen STEAM Makeblock die offizielle Markteinführung seines3D-Druckers mCreate auf der Maker Faire 2019 in Rom (Stand: 5.A08).Er erweitert damit erneut die Produktfamilie von Makeblock undunterstützt noch mehr Möglichkeiten in Lern- und Anwendungsszenarien.Auf der Veranstaltung präsentierte Makeblock eine Vielzahl vonProdukten, darunter mBot, mBuild, mTiny, Laserbox undselbstverständlich den neu eingeführten 3D-Drucker mCreate. Eshandelt sich dabei um einen vielseitigen Desktop-3D-Drucker, der mitder innovativen intelligenten Leveling-Technologie Genius fürpräzises Drucken ausgestattet ist und der zur in 3D-Designkursen, derFertigung und der höheren Berufsausbildung eingesetzt wird.Dank der patentierten intelligenten Düse, der flexiblenmagnetischen Bauplatte und der Möglichkeit, auch nach einemNetzausfall weiterzuarbeiten, liefert mCreate eine bemerkenswerteDruckleistung und Qualität. Das Gerät kann schnell auf denLasergravur-Modus umgeschaltet werden und deckt damit ein breiteresAnwendungsspektrum beim STEAM-Lernen oder anderen kreativen Projektenab. mCreate wurde entwickelt, um Kreativität zu fördern und Ideengreifbar zu machen.Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer offiziellen Websitehttps://www.makeblock.com/?utm_source=news&utm_medium=media&utm_campaign=makeblockDer Gründer und CEO von Makeblock Jasen Wang nahm an der offenenKonferenz der Maker Faire teil und sprach über die Idee hinterMakeblock. "Als ich aufwuchs, hatte ich kaum Möglichkeiten,Technologie zu entdecken, und wir hoffen, dass die Kinder von heuteTechnologie im Unterricht nähergebracht bekommen. Wir wollen jetztdeshalb den Einstieg in die Welt der Technik erleichtern und es jedemEinzelnen ermöglichen, seine kreativen Ideen mühelos in die Tatumzusetzen. Wir sind davon überzeugt, dass die Technologie für alleda ist", so Jasen Wang.Makeblock ist bereits seit vielen Jahren auf dem europäischenMarkt tätig und hat sich vor Ort einen hohen Bekanntheitsgraderworben. Das Unternehmen plant, sich auch künftig an mehr Familienund Schulen zu wenden, um die Möglichkeiten der im Bildungsbereichintegrierten Technologien zu erkunden.Informationen zu MakeblockMakeblock Co., Ltd, gegründet 2013, ist ein führender Anbieter vonSTEAM-Lernlösungen. Makeblock ist auf die STEAM-Lern- undUnterhaltungsmärkte für Schulen, Bildungseinrichtungen und Familienausgerichtet und bietet nicht nur die umfassendsten Hardware-,Software- und Inhaltslösungen, sondern auch erstklassigeRobotik-Wettbewerbe mit dem Ziel, eine tiefgreifende Integration vonTechnologie und Bildung zu erreichen. Um mehr darüber zu erfahren,folgen Sie uns unter @Makeblock auf Facebook oder auf Twitter oderbesuchen Sie www.makeblock.com.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1013725/Makeblock_mCreate_3D_printer.jpgPressekontakt:Vanessa LiuE-Mail: vanessa.liu@makeblock.comMobil: +86 18576603272Original-Content von: Makeblock Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell