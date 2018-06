Makeblock präsentiert auf Polar 2018 sein Wissenschaftsdialog- & STEAM-Lernprojekt in der Antarktis

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Makeblock(https://www.makeblock.com/), der weltweit führende Anbieter vonSTEAM-Lernlösungen, nimmt als einziger für das Antarctica Education &Research Program (AERP) ausgewählte Roboterhersteller an der Polar2018 teil. mBot Rangers, einer der programmierbaren STEAM-Lernrobotervon Makeblock, hat mit der Open-Source-Plattform Arduino in denBereichen Datenerhebung, Umgebungsüberwachung und Feldversuch in derAntarktis zusammengearbeitet. Polar 2018 ist eine internationaleWissenschaftskonferenz, bei der die gesamte Polargemeinde (Arktis undAntarktis) zusammenkommt. Sie ist auch das Gemeinschaftsforum desCOMNAP (Council of Managers of National Antarctic Programs)."Die Antarktis wird uns früher oder später alle betreffen. AERPist ein STEAM-Lernprojekt in der Antarktis auf Basis von Robotik undvirtueller Realität (VR). Wir wollen Lehrkräfte und Schüler ausanderen Fächern für dieses Programm interessieren, um die Welt überdie Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung aufzuklären."Professor Nuno Sidonio Andrade Pereira, Initiator des AERP, sagte:"Die Ergebnisse haben gezeigt, dass mBot Ranger alsHardware-Plattform geeignet ist, um STEAM-Aktivitäten aus demKlassenzimmer in die Antarktis zu übertragen."Im Februar 2018 bestanden 10 Makeblock mBot Rangers, die vonportugiesischen und bulgarischen Schülern unterschiedlichen Altersprogrammiert wurden, den Verhaltenstest und führten erfolgreich dieDatenerhebung an der bulgarischen Antarktisstation durch. "Dies warein bislang einmaliger Erfolg, der in unserem Fall von Roboterngeleistet wurde", freut sich Professor Nuno Pereira.AERP wurde an der bulgarischen Antarktisstation St. KlimentOhridski in Zusammenarbeit mit dem bulgarischen Antarktisinstitut unddem polytechnischen Institut von Beja implementiert. Mit demProgramm, das von Camoes (Institut für Kooperation und Sprache vonSofia) unterstützt und vom British Council in Bulgarien beachtetwurde, soll die Öffentlichkeit auf Themen in Zusammenhang mit derAntarktis und die Bedeutung von Forschung und Überwachung dieserRegion unserer Erde aufmerksam gemacht werden.Informationen zu MakeblockMakeblock (https://www.makeblock.com/) Co., Ltd, gegründet 2013,ist ein führender Anbieter von STEAM-Lernlösungen. Makeblock ist aufdie STEAM-Lern- und Unterhaltungsmärkte für Schulen,Bildungseinrichtungen und Familien ausgerichtet und verfolgt das Zieleiner tiefgreifenden Integration von Technologie und Bildung.Informationen zu Polar 2018Polar 2018 ist eine gemeinsame Konferenz des Scientific Committeeon Antarctic Research (SCAR) und des International Arctic ScienceCommittee (IASC). Sie findet vom 15.-26. Juni 2018 im schweizerischenDavos statt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/709220/Nuno_Pereira.jpgPressekontakt:Lily Lin86-13713794628lily.lin@makeblock.comOriginal-Content von: Makeblock Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell