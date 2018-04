Makeblock macht gemeinsam mit dem Bildungsministerium im mexikanischen Bundesstaat Jalisco neuen Guinness-Rekord für die größte Robotik-Unterrichtsklasse der Welt möglich

Guadalajara, Mexiko (ots/PRNewswire) - Der weltweit führendeAnbieter für STEAM-Lernlösungen Makeblock meldet, dass am 5. April2018 ein neuer Guinness-Rekord für die von Makeblock(http://www.makeblock.com/) unterstützte größteRobotik-Unterrichtsklasse der Welt aufgestellt werden konnte. DieVeranstaltung umfasste 971 Schülerinnen und Schülern der Grund- undSekundarstufe aus 26 mexikanischen Bundesstaaten und wurde vommexikanischen Bildungsministerium im Bundesstaat Jalisco inGuadalajara durchgeführt. Die bei dieser praktischen Lehrstundeeingesetzten mBot (http://www.makeblock.com/steam-kits/mbot/) Roboterund die Programmiersoftware mBlock (http://www.mblock.cc/) sind vonMakeblock entworfen und erstellt worden.Der Unterricht dauerte eine Stunde und nutzte gleich 300 derprogrammierbaren mBots und die Programmiersoftware mBlock vonMakeblock als Lehrmittel. Die 971 Schülerinnen und Schüler wurdendabei vom Direktor für den Bereich logisch-mathematisches Denken undKoordinator des Robotik-Programms des Bildungsministeriums vonJalisco, Guillermo Rivera, und Makeblock Engineer Noel MarcialVázquez angeleitet. Zum Ende der Unterrichtsstunde gab Carlos TapiasRojas, der für Lateinamerika zuständige Guinness WorldRecords-Beauftragte, bekannt, dass hier mit der größtenRobotik-Klasse überhaupt ein neuer Guinness-Weltrekord aufgestelltwerden konnte.Die Schüler hatten sich jeweils in Vierergruppen organisiert, umeinen mBot so zu programmieren, dass er einem bestimmten Pfad folgt,und mit Hilfe der Programmiersoftware mBlock einige LED-Effekteeingebracht. Die Schüler lernten dabei die Elektronik von mBot undEigenschaften wie Pfadplanung, Ultraschallsensor und LED kennen, desweiteren die grafische Programmierung durch mBlock am Computer undschließlich das Testen eines mBot auf einem vordefinierten Pfad. DerKurs sollte dazu dienen, logisches Denkvermögen,Problemlösungsfähigkeiten und das kreative Denken zu schulen.Gründer und CEO Jasen Wang erklärt: "Es freut mich sehr, dassunser programmierbarer Roboter mBot und unsere ProgrammiersoftwaremBlock es den Schülern in Mexiko ermöglicht haben, einen neuenWeltrekord aufzustellen. mBot ist quasi das Einsteiger-Robotermodell,das den Anwender animiert, das Selbermachen und Programmieren aufspielerische Weise zu erlernen, mBlock wiederum ist eine mit KI- undIoT-Technologien integrierte leistungsfähige Software zurSTEAM-Ausbildung, die von über 3 Millionen Lernenden aus aller Weltgenutzt wird. mBlock unterstützt nicht nur blockbasierte, sondernauch textbasierte Programmierung wie z.B. Python, wobei weitereFunktionen wie Klassenmanagement für die Lehrer in der Entwicklungsind und demnächst auf den Markt kommen werden. Makeblock kann bisdato global bereits über 4,5 Millionen Anwender verzeichnen. Wirbieten die fortschrittlichen STEAM Lernlösungen in immer mehr Ländernan und werden uns weiterhin für die Integration von Lernen undTechnologie stark machen, damit die nächste Generation im Zeitalterder künstlichen Intelligenz Schöpfer und Vorreiter zugleich seinkann".Informationen zu MakeblockMakeblock Co., Ltd, wurde 2013 gegründet und ist ein führenderAnbieter von Lernlösungen im Bereich STEAM. Makeblock ist auf dieSTEAM-Lern- und Unterhaltungsmärkte für Schulen,Bildungseinrichtungen und Familien ausgerichtet und bietet nicht nurumfassendsten Hardware-, Software- und Inhaltslösungen, sondern aucherstklassige Robotik-Wettbewerbe mit dem Ziel, eine tiefgreifendeIntegration von Technologie und Bildung zu erreichen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/663934/Makeblock_mblock_2.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/663935/Makeblock_mblock_3.jpgPressekontakt:Ms. Lunitta Lu+86-755-26392228-8137lunitta.lu@makeblock.comODER Ms. Yukin Pang+86-755-26392228-8137yukin@makeblock.comODER Ms. Lily Lin+86-755-26392228-8137lily.lin@makeblock.comOriginal-Content von: Makeblock Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell