Makeblock kündigt auf der BETT globales Programm STEAM On Board an, mit dem es 2020 10.000 Schulen erreichen will

London (ots/PRNewswire) - Am 22. Januar präsentierte sich Makeblock, führenderAnbieter von STEAM-Lernlösungen, gemeinsam mit 800 anderen führenden Unternehmenfür Bildungsangebote auf der BETT in London. Und hier auf der BETT hat Makeblocknun sein strategisches und global ausgerichtetes Programm STEAM On Boardangekündigt, das sich der Aufgabe widmen wird, 2020 ein auf Lehrendeausgerichtetes globales Netzwerk aufzubauen, über das weltweit 10.000 Schulenerreicht werden sollen.Makeblock machte auf der BETT ebenfalls deutlich, dass es 2020 die Lehrkräfteals wichtigste Zielgruppe ins Zentrum seiner Aktivitäten stellen wird. ObwohlMakeblock mittlerweile ein weltweites Netzwerk aus Lehrenden und Schulenaufgebaut hat, ist das Bewusstsein für den STEAM-Unterricht alles andere alszufriedenstellend, zumal der Zugang zu Unterrichtsmitteln beschränkt ist unddiese Fächer noch nicht ausreichend in den Lehrplänen vertreten sind. Über dasSTEAM On Board-Programm steht Makeblock nun bereit und will Unterrichtsmittel imWert von 300.000 US-Dollar an Schulen spenden. Darüber hinaus soll es weltweiteine Reihe von Offline-Weiterbildungen geben, um Lehrmethoden besserunterstützen zu können. "Indem Makeblock für den STEAM-Unterricht Lösungen auseiner Hand anbietet, wird das Unternehmen das Bewusstsein für die STEAM-Fächererhöhen und Lehrerinnen und Lehrer befähigen, bei ihrem Unterricht die nächsteStufe zu erreichen, wobei es hier insbesondere um Europa geht, dem strategischenMarkt für Makeblock", so Yu Hu, Geschäftsführer von Makeblock Europe.Makeblock präsentierte im Rahmen der Messe seine Vorzeigeprodukte, wie etwa denneu herausgebrachten vielseitigen 3D-Drucker mCreate. Dieser verfügt über eineintelligente Nivellierungstechnik, mit der für ein akkurates Drucken Fehlerjeder Art vermieden werden können. Zudem bietet er einen Modus fürLasergravuren. Mit dem Marktgang des mCreate konnte Makeblock seinProduktangebot für die STEAM-Fächer weiter vervollständigen, wodurch es zu einemder führenden Akteure im Bereich der STEAM-Bildungsangebote aufgestiegen ist.Registrieren Sie sich hier und holen Sie sich auf der BETT ein kostenlosesProgrammier-Geschenk von Makeblock: http://bit.ly/2TgWBQKDarüber hinaus baut Makeblock derzeit proaktiv Partnerschaften mit weltweitbekannten Namen auf. mBlock, die Programmiersoftware von Makeblock, arbeitetaktuell mit der Open-Source-Hardware Micro:bit zusammen, die von der BBC für denEinsatz im Informatik-Unterricht im Vereinigten Königreich entwickelt wordenwar. Dank einem echten Kontinuum auf Grundlage der Software-Plattform vonMakeblock, werden Bildungseinrichtungen vor Ort nur für ein System lernenmüssen, um auf das gesamte Angebot an Bildungslösungen zugreifen zu können - vomKindergarten bis zur Universität.Informationen zu MakeblockMakeblock Co., Ltd, gegründet 2013, ist ein weltweit führender Anbieter vonUnterrichtslösungen für STEAM-Fächer. Makeblock ist auf die STEAM-Lern- undUnterhaltungsmärkte für Schulen, Bildungseinrichtungen und Familienausgerichtet. Es bietet die umfassendsten Hardware-, Software- undInhaltslösungen und veranstaltet anspruchsvolle Robotik-Wettbewerbe mit demZiel, eine tiefgreifende Verbindung von Technologie und Bildung zu erreichen. Ummehr zu erfahren, folgen Sie @Makeblock auf Facebook und Twitter oder gehen Sieauf www.makeblock.com.